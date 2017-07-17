Japon ilaç devi için üretecek

TÜRK ilaç firması Santa Farma, Japon ilaç firması Astellas 4503.T ile fason üretim anlaşması imzaladı.Santa Farma'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Santa Farma, Astellas'ın üriner sistem hastalıklarına yönelik ürününü Dilovası'nda bulunan üretim tesisinde üretecek.Açıklamada yer alan bilgiye göre; Santa Farma işbirliği kapsamında uzun vadede Astellas'ın ürününün Avrupa üretim merkezi olmayı planlıyor.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Santa Farma CEO'su Erol Kiresepi, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda yerli fason üretim vizyonumuzu hayata geçirmeye başladığımız bir dönemdeyiz... Hedefimiz, yeni ve modern tesisimiz aracılığıyla dünyanın önde gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamak" dedi.
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