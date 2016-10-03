Jandarma personel arıyor

JANDARMAYA, kara havacılık, istihkam ve muhabere sınıflarında ağaç işleri endüstrisinden uzay bilimlerine, bilgi teknolojilerinden elektrik mühendisliğine, fizik mühendisliğinden haberleşmeye, mimardan motor öğretmenliğine kadar birçok alanda 600 personel alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet adresi üzerinden yapılacak başvurular 14 Ekim'de sona erecek.

12 BİNE YAKIN PERSONEL ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, subay ihtiyacını karşılamak için 500’den fazla alanda 600 personel alacak. Sözleşmeli olacak subaylar; jandarma, kara havacılık, istihkam ve muhabere sınıflarında görevlendirilecek. Böylece TSK, son bir ayda 12 bine yakın sözleşmeli personel alımı yapmış olacak.

KADIN PERSONEL İLANI VERİLDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik sürdürülen operasyonların odağında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) vardı. İki buçuk ayda TSK’dan binlerce subay, astsubay ya açığa alınmış ya da görevden uzaklaştırılmıştı. Bu nedenle de ciddi bir personel eksikliği oluştu. TSK, açığı kapatmak için personel alımına başladı. Önce, Jandarma Genel Komutanlığı komando, emniyet ve lojistik alanlarında görevlendirilmek üzere 10 bin personel alacağını açıkladı. Hemen ardından da sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak için uçak ve helikopter teknisyeni, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel ve maliye sınıflarında erkek, jandarma sınıfında ise kadın personel alımı için ilana çıktı.

BİRÇOK ALANDA SUBAY ARANIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı, bu sefer sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak için personel alacağını açıkladı. Jandarma, kara havacılık, istihkam ve muhabere sınıflarında; ağaç işleri endüstrisinden uzay bilimlerine, bilgi teknolojilerinden elektrik mühendisliğine, fizik mühendisliğinden haberleşmeye, mimardan motor öğretmenliğine kadar birçok alanda 600 personel alımı yapılacak. 23 Eylül’de başlayan başvurular 14 Ekim’de son bulacak. Sözleşmeli subay olmak isteyen adayların başvuracakları alanlarda lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Başvurular ise Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet adresi üzerinden yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az 4 yıllık lisans ve YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 27 yaşını ve lisansüstü öğrenimini bitirenlerin de 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Siyasi parti ile bağlantısı olmamak. Adayın ve evli ise eşinin bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olması. Erkek adaylarda 1,67 metreden daha kısa boylu olmamak. Vücut kitle indeksi 17-27,49 aralığında olmak.

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK MESLEKLER

Jandarma Genel Komutanlığı, ağaç endüstrisinden uzay bilimine kadar 500’den fazla branşta 600 personel alacak. Belli başlı alanlar ise şunlar: Ağaç endüstri, astronomi ve uzay bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojileri, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, harita mühendisliği, havacılık-ulaştırma, iç mimar, inşaat mühendisliği, jeodezi, haritacılık, jeoloji, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, maden mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme mühendisliği, matematik- bilgisayar bilimleri, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, radyo-televizyon-sinema, şehir ve bölge planlama, telekomünikasyon mühendisliği, termik ve nükleer güç mühendisliği, uçak mühendisliği, ulaşım mühendisliği, acil yardım ve afet yönetimi, aile ve tüketici bilimleri, Amerikan dili ve edebiyatı, anaokulu öğretmenliği, bankacılık, basın ve yayın, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, biyokimya, çevre mühendisi, deniz bilimleri ve teknolojisi.



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