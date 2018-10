Jacops, Türk çay devine talip oldu

TÜRKİYE'DE Jacobs markası ile bilinen Jacobs Douwe Egbertsşirketi, Türkiye'nin önemli çay markalarından Ofçay'ın tam kontrolünü devralmak üzere Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

HER İKİ ŞİRKETTE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

İki şirket, geçtiğimiz günlerde kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu. Ofçay şirketinin internet sitesinde yer alanda açıklamada, "Jacobs Douwe Egberts ve Ofçay, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bir ortak girişim anlaşmasına vardıklarını açıklamaktan memnuniyet duymaktadır. Ortaklık, Türk sıcak içecek sektöründe yeni büyüme fırsatları yaratacak ve JDE'nin kahve sektöründeki uluslararası ağı ve deneyiminin Ofçay'ın çay sektöründeki yerel tecrübesiyle birleşimi, her iki şirket açısından yeni bir sinerji oluşturacaktır" denildi.

KAHVE SEKTÖRÜNDE 265 YILLIK TECRÜBE

Jacobs Douwe Egberts, kahve sektöründe 265 yıllık geçmişe sahip bir uluslararası şirket olarak biliniyor. Ofçay ise 1985 yılındaki kuruluşundan beri Türk çay sektöründe faaliyet gösteriyor.

ORTAKLIĞIN 2018'İN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada, "Anlaşmaya göre, her iki şirket de mevcut yerel varlıklarını ortaya koyacak ve çalışmalarını aynı şemsiye altında sürdürecektir. Ahmet Bülent Kasap CEO olarak ortaklıkta görev üstlenecektir. Rekabet Kurulunun onayına bağlı olan işlemin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.