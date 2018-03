İthalat da çare olmadı

EN son Rusya’dan et ithal edilmesi gündeme gelirken, Türkiye’de et fiyatlarındaki yükseliş de sürüyor. Dana karkasın kilogram fiyatı geçen aya göre yüzde 4.3, geçen yıla göre ise yüzde 8.8 yükseldi. Kuzu karkas ise geçen aya göre yüzde 9.1 yükselirken, 2017 yılına göre artış yüzde 25.3 oldu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) internet sitesinde açıklanan verilere göre dana karkas etin kilogram fiyatı Türkiye genelinde ortalama 27.95 TL seviyesinde olurken, fiyatlar geçen aya göre yüzde 4.3 artmış durumda. Geçen yıla göre ise yaşanan artış yüzde 9.1 oldu.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ'

Yaklaşık 2 yıl önce ithal et ve hayvanla fiyatların düşürülmesinin mümkün olmayacağını söylediğini ifade eden Türkiye Kırmızı Et üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "İthalat yapılarak ancak günlük olarak karşılığını alabilirsiniz. Uzun vadede başarı sağlanamaz. Ayrıca ülkede enflasyon da var. Üreticinin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Bu durumda et fiyatlarının düşmesi mümkün değil" dedi.

'PARA VERSEK DE ALAMAYACAĞIZ'

Yurtdışından getirilen et ve hayvanların da döviz kurlarından etkilendiğine dikkat çeken Tunç, "İthalatla bu işin çözülemeyeceği artık anlaşıldı. Tek yapılması gereken şu anda üretim yapanların kapasitelerinin en az yüzde 20 arttırılmasıdır. Nasıl savunma sanayi için yerli üretim artırılıyorsa tarım ve hayvancılıkta da aynı yol izlenmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce söyledi. ‘Para verdiğimiz halde silah satmadılar’ dedi. Aynısı tarım ve hayvancılıkta da başımıza gelebilir. Bizi zor durumda bırakmak için ne hayvan satacaklar ne de yem" diye konuştu.

'AVRUPALI FİYAT YÜKSELTİYOR'

Üreticinin moralinin ithalat sebebiyle bir hayli bozuk olduğunu dile getiren yetkililer, “Döviz kurları yüksek olduğu için alınan hayvan ve etlerin fiyatları Türkiye’deki fiyatların düşmesine etki etmiyor. Üretici artık bu işi bırakıyor. Devlet, üreticiye ne kadar destek verirse versin gerçek anlamda üretici desteklenemiyor. Direkt karkas et ithal etmek istediklerinde tehlike ortaya çıkıyor. Donmuş olarak getirilen etlerin kalitesi bilinemiyor. Bu yüzden canlı hayvan ithal ediyorlar. Bu da maliyeti yükseltiyor. Avrupa’da durumun farkında. Türkiye’de hayvan varlığının az, kırmızı et ihtiyacının da fazla olduğunu biliyorlar. Bu yüzden fiyatlarını yükseltiyorlar. İç piyasaya da etkileri oluyor. Elinde besilik hayvan olanlar yüksek fiyattan satıyor. Besilik hayvanının canlı kilogram fiyatı 20 lira seviyelerinde” ifadelerini kullandı.

‘KURBANDA KÜÇÜKBAŞTA SIKINTI OLABİLİR’

Kuzu fiyatlarının da bir hayli yükseldiğine dikkat çeken yetkililer, "Kuzu bulmak çok zorlaştı. Artık lüks tüketim olarak sayılıyor. Kurban zamanında büyük ihtimalle küçükbaş hayvan sıkıntısı yaşanacak. Bu yüzden büyük ihtimalle canlı hayvan ithal edilecek. Şu anda 20 kilogram ve üzeri canlı hayvanın kilogram fiyatı 35-40 liraya dayandı” dedi. UKON’un verilerine göre de karkas kuzu etinin kilogram fiyatı 38.9 TL civarında. Geçen aya göre yaşanan yükseliş yüzde 9.1. Geçen yıla göre karkas kuzu etindeki artış ise yüzde 25.3 seviyesinde.