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İthalat azaldı

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında 183 milyon 700 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

İthalat azaldı

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında 183 milyon 700 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
İthalat azaldı
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TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında 183 milyon 700 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Antalya'da ihracatın Mart 2018'de 2017 yılının aynı ayına göre artarak 151 milyon dolar, ithalatın ise azalarak 77 milyon dolar olarak gerçekleştiğine değinen Öncel, Isparta'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre artarak 19,2 milyon dolar, ithalat azalarak 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. Abdi Öncel, Burdur'da ise ihracatın Mart 2018'de geçen yılın aynı ayına göre azalarak 13,5 milyon dolar, ithalatın da artarak 5,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

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