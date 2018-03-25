'İşverene teşvik artacak'

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2002 yılında 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un, bugün bunun 18 kat üstüne çıkmış bir performansa sahip olduğunu söyledi. İş gücü anketlerinin açıklandığını kaydeden Sarıeroğlu, "Türkiye iş gücüne katılım oranlarındaki artış sürecini devam ettiriyor. Mecliste benim bakanlığımı da ilgilendiren çok güçlü bir istihdam paketi yasalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra yürürlüğe girecek. Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz istihdam performanslarını artı iki hedefiyle daha yüksek seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. İstihdam paketindeki teşvikleri esnaflarımıza da aktaracağız. Bugüne kadar olmayan yenilikler mevcut. 2020 yılına kadar sürecek bir teşvik uygulamasına geçiyoruz. Ücret seviyelerinin artmasına katkı sağlayacak. Eskiden asgari ücret seviyesinden verdiğimiz teşviklerimizi artık 5 bin 412 TL'ye kadar prim esaslı kazanç üst limitine kadar arttırmış durumdayız. Bu bağlamda iş verenlere 883 TL ile 2 bin 142 TL arasında değişen oranlarda bir prim desteği olacak. Biz İŞKUR olarak büyük bir değişim, dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bir yıl içerisinde 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirdik.

'İŞKUR 189 KAT BÜYÜDÜ'

2002 yılına baktığımızda 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, bugün bunun 189 kat üstüne çıkmış bir performansa sahip. İş başı eğitim programlarının sürelerini uzatıyoruz. Katılımı artırmak için vatandaşlarımızın iş başı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına yeni uygulamalar devreye sokuyoruz. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu süreçte çok önemli. Önümüzdeki dönemde geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız endüstri 4,0'ı tartıştığımız, dijitalleşmeyi konuştuğumuz süreçte, bilişimle ilgili alanlarda özellikle gençlerimizi güçlü şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu alanda gençlerimize verdiğimiz desteklerimizin miktarını yüklü bir şekilde arttırmış durumdayız. Kupon yöntemi diye yeni bir modeli ortaya koyduk. Bundan sonra gençlik festivallerine de katılarak ve önümüzdeki dönemde lansmanını yapacağımız İŞKUR'un eşleştirme hizmetleri ile ilgili gençlerimize hitap edecek şekilde dizaynlarını gerçekleştirdiğimiz yeni bir portal hazırlıyoruz, yeni bir telefon uygulaması hazırlıyoruz. Gençlerin de daha yoğun bir biçimde faaliyetlerimize, eğitimlerimize katılımıyla inşallah önümüzdeki dönemde daha güçlü bir istihdam performansına ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BÜYÜME HIZIMIZ ARTIYOR'

Türkiye'nin zor dönemlerden geçerken reformlarını da sürdüren güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Büyüme hızımız çok artan bir ivmeyle devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 11.1 oranında bir büyümeyle dünyanın ilk ülkesiydik. İnşallah yıllık büyüme oranlarımızda da güçlü bir ivme bekliyoruz. İhracatımız, kapasite kullanım oranlarımız, sanayi üretimimiz artıyor. Milletimiz için 15 yıldır devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Bundan sonra hedefimiz bunların daha da iyisini hayata geçirmek. Bunun için de yoğun çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, talepleri bizim için gündemin birinci maddesi. Bu konularla ilgili çalışmalar masamızın üzerinde" değerlendirmelerinde bulundu.