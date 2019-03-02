İstihdam seferberliği devam ediyor! İş arayana devletten 900 TL destek

İSTİHDAM seferberliği sürerken, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların aktif iş gücüne katılması için hükümet tarafından çeşitli destekler veriliyor. İş arayanlara iş görüşmesi için gereken evrakların masrafı karşılığında 40 ila 120 lira ödenirken, kişinin çalışmaya başlaması halinde 788 lira daha veriliyor. Böylece iş arayanlara devletin yapmış olduğu destek 900 lirayı aşıyor.

GİDERLERE ÖDENEK

Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderler için, bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere, 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş ararken ve iş görüşmesine giderken yapılan masraflar karşılanmış oluyor.

SOSYAL YARDIM ÖNCELİĞİ

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar, 788 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda, eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda (eğitim, gıda, kömür gibi) öncelik veriliyor.