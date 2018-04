'İstihdam rekoru kırdık'

2002 yılında İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün 'Acaba böyle bir kuruma gerek var mı, kapatalım mı?' diye tartışılan bir kurum olduğunu belirten Uzunkaya, "Haklı mıydı bu tartışmalar. Elbette her kurum, her birim, her şahıs sorgulanmalı ve daha iyi ve güzele dair neler yapılması gerekiyorsa karar verilmeli. İŞKUR, 2002 yılında özel sektörde tüm Türkiye'de sadece ve sadece 25 bin insanın istihdamına aracılık yapan bir kurumdu. Yıl 2017, Türkiye'de 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam eden bir kurumdan bahsediyoruz bugün" diye konuştu.

'1 BUÇUK MİLYON İNSAN İSTİHDAM EDİLDİ'

Genç işsizlik sorununun, üniversite mezunları ile ilgili işsizlik meselesinin, işsizliğin tüm unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde dünyanın en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Türkiye, bütün bu olumsuzluklara, 15 Temmuz darbe girişimi ihanetine rağmen, 'Orada başaramadık, bari ülkeyi ekonomi ile istihdam ile çökertelim' denilmesine rağmen, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde geçen yıl başlattığımız 'Milli İstihdam Seferberliği' sayesinde 1,5 milyon insanı istihdam ettik. 1.5 milyon istihdam demek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tümünün istihdamından daha fazla bir istihdamı taahhüt etmek demektir. 2017 yılında milletçe seferberlik halinde, 1.5 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdik, bunun 1 milyon 57 bin 249'na da kurum olarak biz aracılık yaptık" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK EKSİKLİK VASIFLI ELEMAN'

İşgücü piyasasının en büyük sıkıntısının, iş verenin aradığı vasıflı ve nitelikli elemanların temini konusu olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Bu sebeple ki İŞKUR olarak son dönemdeki istihdamdaki başarımızın en önemli unsurlardan birisi de 'Meslek Edindirme Kurslarımız', 'İşbaşı Eğitim Kurslarımız' ve 'Girişimcilik Kurslarımız' oldu. İşgücü piyasası bizden hangi vasıfta insan istiyorsa onu yetiştiriyoruz. 2017 yılında 508 bin 851 kişi de Türkiye genelinde bu kurslardan istifade etti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, geçen yıla oranla işsizlik oranını 2.2 düşüren bir ülkedir. Yine aynı döneme baktığımızda ocak ayı verileri ile 1 milyon 357 bin artı istihdamı gerçekleştiren bir ülkedir. Yine genç ve kadın istihdamında, iş yüküne katılımlarında dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı gerçekleştiren ülkedir Türkiye. Türkiye'deki kadın nüfusunun 9 katı nüfusa sahip olan ABD'den daha fazla kadın istihdamını gerçekleştiren, kadın işgücüne katılımı gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

'2018 TEŞVİK YILI OLACAK'

Katedilen mesafenin millet ve ülke adına onur verici mesafeler olduğunu kaydeden Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Elbette ihtiyaçlarımızı biliyoruz ve bildiğimizden dolayı ki, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2018 yılı 'İstihdam Seferberliği'nde ikinci faz devam kararı alındı. İstihdam seferberliğimizin startını da bu hafta vereceğiz. 2018 yılına dair teşviklerimizin açıklanmasını gerçekleştireceğiz. Nasıl ki geçen yıl cumhuriyet tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdiysek, bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iş verenlerimize teşvik anlamında en yüksek teşviklerin verildiği yıl olacak."