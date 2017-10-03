İstihdam rekoru!

EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonominin geçen yıl hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirterek, bu olağanüstü şoklara karşı hükümet olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi. TV’de konuşan Şimşek, Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) 320 binin üzerinde şirketin yararlandığına dikkati çekerken, ayrıca esnaflara uzun vadeli faizsiz kredi imkanı sağladıklarını kaydetti. İhracat, turizm ve istihdam teşvikleri de getirdiklerinin altını çizen Şimşek, “Bu sene istihdamda rekor kıracağız. Bu yıl net olarak en az 1 milyonun üzerinde istihdam söz konusu” dedi.

Büyüme tabana yayıldı

Şu anda ekonominin kendi ivmesini kazandığını ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini dile getiren Şimşek, kısmen enflasyondaki artışın da bunu yansıttığını, şirketlerin fiyatlama gücünü elde ettiklerini söyledi.

Şimşek, “Şu anda ekonominin yüzde 5.5 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranıdır. G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sıradayız. Bu büyüme kapsayıcı, manşet büyüme değil, gerçekten tabana yayılmış, istihdam yaratan güçlü bir büyüme söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda fiyatına neşter bu ay

Yaş meyve sebzenin Türkiye’de 100 milyar liralık bir piyasası olduğunun altını çizen Mehmet Şimşek, burada fire oranının yüzde 25-30 civarında bulunduğunu hatta bazı ürünlerde bu oranın yüzde 50’ye kadar çıkabildiğini belirtti. Şimşek, bu fireyi aşağı çekmek ve yaş meyve sebze fiyatındaki dalgalanmaları ve yükselmeleri sınırlandırmak için temel bir reform yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Ekim’den itibaren düzenlemeler hayata geçecek, bir geçiş süreci tanıyacağız. Hasattan itibaren tek kullanımlık ve çok kullanımlık ambalaj standartları getiriyoruz. Soğutucu dorselerle bu ürünlerin taşınmasını sağlayacağız. Pazar yerlerinin standartlarında da dünyadaki en iyi standartları baz alacağız. Satış noktalarında bu ürünlerin soğutuculu reyonlarda satılmasını sağlayacağız.” Şimşek, et üretim maliyetinin yüzde 60’ının yem maliyeti olduğunu da belirterek, “Gümrük vergilerinde gerektiğinde düzenlemeler yapıyoruz” dedi.