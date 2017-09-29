İstihdam Fuarı’na dev ilgi

BURSA'DA firmalarla iş arayanları bir araya getiren ‘İstihdam Seferberliği Buluşması' büyük ilgi gördü. Yıldırım Belediyesi, BTSO, İŞ-KUR iş birliğiyle 63 firma ve binlerce iş arayan binlerce vatandaşı buluşturacak İstihdam Fuarı başladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek fuarın açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Göreve geldiğimizi ilk günden itibaren şehrimizin direncini, gücünü ve iş gücünü arttıracak projelere imza atıyoruz. Kurduğumuz İstihdam Masası vasıtasıyla on binlerce iş arayan kardeşimizi firmalara yönlendirildik, bin 500 hemşerimizin iş sahibi olmasına vesile olduk” dedi.

4 BİN VATANDAŞ İŞ SAHİBİ OLACAK

İstihdam Seferberliği Buluşmaları'na katılan 63 firmanın 4 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlamasını beklediklerini dile getiren Başkan Edebali, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde başlattığı istihdama yönelik çalışmalarına biz de katkı sağlıyoruz. Bu fuarda ayrıca özgüven, cesaret, etkili sunum teknikleri, zaman yönetimi, iletişim teknikleri ve etkili karar verme teknikleri konusunda iş arayan vatandaşlarımıza eğitimler vereceğiz. Binlerce kardeşimize bereket kapısı olacak bu etkinliğimizin düzenlenmesine katkı sağlayan valimize, BTSO yönetimine ve İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AÇIK KAPATILACAK

Türkiye'nin iş gücünün arttırılması için yeniden yapılandırılan İŞ-KUR'un çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, “Kalkınmanın öncelikli şartlarından birisi vasıflı iş gücü oluşturmak ve bunu doğru yönlendirmek. AK Parti hükümetleri bu konuda öneli başarılara imza attı. Türkiye olarak bizim büyük hedeflerimiz var. Emin adımlarla bu hedeflerimize yürürken, Yıldırım Belediye Başkanımız da taşın altına sadece elini değil adeta gövdesini koyuyor. Kendisini rutin belediyecilik hizmetleriyle sınırlamayarak, insanın olduğu her yerde her türlü hizmeti gerçekleştirmek için gecesine gündüzüne katıyor. Merkezi ve mülki idareyle büyük bir mücadele veriliyor” diye konuştu.

Türkiye'de iş bulmaktan ziyade aranan elemanı bulma sorunu olduğunu aktaran İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Bu fuarlarımız bu konuda önemli bir açığı kapatıyor. Yıldırım Belediyemiz öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinliğimiz de istihdama önemli bir güç katacak” dedi.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın da fuarın önemine işaret ederken, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, katkılarından dolayı Yıldırım Belediyesine teşekkür etti. Konuşmaların arından açılış kurdelesi kesilen fuar, iki gün boyunca iş arayanlarla eleman arayanları bir buluşturacak.