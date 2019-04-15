İstifa edenler de işsizlik maaşı alıyor: İşte tüm merak edilenler!

SİGORTALI işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İşkur üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazlada 2031 lira ödeniyor. Gerekli koşulları taşıması halinde istifa edenlerin de işsizlik maaşından faydalanma imkanı var. İşte ayrıntılar…
HAKLI FESİH
Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.