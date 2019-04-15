İstifa edenler de işsizlik maaşı alıyor: İşte tüm merak edilenler!

SİGORTALI işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İşkur üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazlada 2031 lira ödeniyor. Gerekli koşulları taşıması halinde istifa edenlerin de işsizlik maaşından faydalanma imkanı var. İşte ayrıntılar…

HAKLI FESİH

Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK’ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor.

10 AYA KADAR ÇIKIYOR

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde eksiksiz prim ödenme şartı aranıyor.Maaşın süresi yatırılan prim gününe göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında yani 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabilir.

EN AZ 150 LİRA

İşsizlik maaşı da çalışırken alınan maaşa göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Fakat bunun bir sınırı var. Bu sınır brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar.Yani bugün itibarıyla 2031 lira. En düşük asgari ücret de brüt asgari ücretin yüzde 40’ı olan 1015 lira(vergi dahil) olarak uygulanıyor. Bu paradan sadece damga vergisi kesilebilir.

SAĞLIKTAN YARARLANILIR

İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İşkur tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak bu süreler emeklilik hesabından sayılmıyor.İşsizlik maaşı alırken iş bulanlar hemen bunu İşkur’a bildirmek zorunda. Bildirmeyen maaşı faiziyle geri öder.