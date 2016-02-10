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İstifa edene maaş

İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi

İstifa edene maaş

İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi

10 Şubat 2016 Çarşamba 09:28
İstifa edene maaş
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İSTİHDAM stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi.

Fondaki kaynağın önemli bölümü işsizliği azaltmak için kullanılacak. İstihdamı artırıcı-koruyucu tedbirler, işe yerleştirme danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltmek, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler fondan karşılanacak.. Mevcut uygulamada işsizlik sigortasından yararlanmak için kendi isteği dışında işsiz kalmak gerekiyor. Ayrıca fesih nedeninin de işsizlik ödeneği almaya engel bir neden olmaması gerekiyor. Takvim'deki habere göre, yeni dönemde kendi kusuru ile işten çıkana da ödenek verilmesi planlanıyor. Ödenek miktarları uzun süreli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre yeniden düzenlenecek. 
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Son Güncelleme: 11.02.2016 01:58
Anahtar Kelimeler:
İstifa Edene Maaşİstihdam StratejisiIşsizlik
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