İstifa edene maaş

10 Şubat 2016 Çarşamba 09:28
İSTİHDAM stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi.
Fondaki kaynağın önemli bölümü işsizliği azaltmak için kullanılacak. İstihdamı artırıcı-koruyucu tedbirler, işe yerleştirme danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltmek, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler fondan karşılanacak.. Mevcut uygulamada işsizlik sigortasından yararlanmak için kendi isteği dışında işsiz kalmak gerekiyor. Ayrıca fesih nedeninin de işsizlik ödeneği almaya engel bir neden olmaması gerekiyor. Takvim'deki habere göre, yeni dönemde kendi kusuru ile işten çıkana da ödenek verilmesi planlanıyor. Ödenek miktarları uzun süreli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre yeniden düzenlenecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 11.02.2016 01:58