Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın...
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 17 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

İstenmeyen mesajlara 13,7 milyon lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, istenmeyen mesajlar nedeniyle geçen yıl kestiği ceza tutarı 13,7 milyon lirayı buldu.

İstenmeyen mesajlara 13,7 milyon lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, istenmeyen mesajlar nedeniyle geçen yıl kestiği ceza tutarı 13,7 milyon lirayı buldu.

17 Mart 2018 Cumartesi 12:02
İstenmeyen mesajlara 13,7 milyon lira ceza
banner404

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl istenmeyen ticari ileti gönderenlere kesilen ceza tutarı 13,7 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler geçen yıl da artarak devam etti.

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikayet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915'e ulaştı.

Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 91'i SMS, yüzde 7'si sesli arama ve yüzde 2'si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu.

Bu şikayetler kapsamında ticaret il müdürlüklerince toplam 13 milyon 694 bin 762 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıkça 2016'da kesilen ceza tutarı 8 milyon 357 bin 986 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yıl kesilen ceza tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artmış oldu.

TİSS, Bakanlığın internet sitesi üzerinden başvurusu yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin şekilde alınması, ticaret il müdürlüklerince yürütülen inceleme sürecinin takip edilmesi, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi mümkün hale geldi.

Kaydedilen e-ticaret sitesi artıyor

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 4 Aralık 2017'de hizmete girdi. 9 Ocak itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 14 bin 202, site sayısı 14 bin 769 ve yurt dışı üzerinden satış yapan işletme sayısı 366 oldu. ETBİS ile vatandaşların, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşması ve bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.03.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığıİstenmeyen MesajlarCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım ekonomik büyüme hakkında konuştu
Başbakan Yıldırım ekonomik büyüme hakkında konuştu
Taksi plakaları 100 bin lira birden düştü
Taksi plakaları 100 bin lira birden düştü
Yabancılar yatırım için Türkiye'ye koştu
Yabancılar yatırım için Türkiye'ye koştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim