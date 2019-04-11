İşte yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin detayları

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özellikle iş dünyasının yakından takip ettiği Reform Paketi'ni dün Dolmabahçe'de düzenlenen toplantıda açıkladı. Yeni vergi sistemine ilişkin detayların paylaşıldığı pakette turizm, lojistik, ihracat, tarım ve hayvancılık gibi çok sayıda alan için teşvik ve master planları yer aldı. Sorunlu krediler tarafında ise inşaat ve enerji sektörlerine yönelik fonlar kurulacağı ve bu kredilerin bir şekilde devri için adımlar atılacağı ifade edildi. Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri de hiç şüphesiz milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yönelik oldu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Tasarrufun ekonomik kırılganlıkları bertaraf etmekte çok önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, daha sürdürebilir hale getirmek için tamamlayıcı emeklilikte yeni sistemin detaylarını paylaştı.

AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK KESİNTİ

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanların sisteme yatıracağı oran kazançlara göre, azdan az çoktan çok olmak kaydıyla belirlenecek.

BES'LE KIDEM TAZMİNATI ENTEGRE OLACAK

Yeni sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformu da hayata geçirilecek. Çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. BES ve Kıdem tazminatında gerçekleştirilecek reformların bu yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 10'UNUN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağı öngörülüyor. Oluşturacak sistem çalışanlara, işverenlere ve devlete katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

REEL SEKTÖRE DESTEK OLACAK

Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve sürdürülebilir büyümeye kanalize edilmesi sağlanacak. Bu sayede şirketler çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecek.

SİGORTACILIK DENETLEME VE DÜZENLEME KURUMU KURULUYOR

Öte yandan sigortacılık sektörüne yönelik Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurulacak. Sektörün uzun zamandan beri beklediği kurum ile daha yakından izleme ve denetleme yapılarak yapının daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sunulacak.

16 YIL ÖNCE BAŞLADI

BES'teki yeni düzenlemeyi yorumlayan Bireysel Emeklilik Uzmanı Sinan Metin, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 16 yıl önce sosyal güvenliği tamamlayıcı olarak başladığını ve gönüllü olarak ilerlediğini, 2017 yılına gelindiğinde ise çalışanların yarı zorunlu olarak otomatik olarak katılımlı iş yeri bazlı sisteme dahil edildiğini, 2 yıl içerisinde de hedeflenen katılımın sağlandığını belirterek şöyle konuştu: "Bakan Albayrak'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu sistem artık zorunlu hale gelecek. Gönüllü başlanan sonrasında da yarı zorunlu olan ve zorunlu hale gelen bir sistemden bahsediyoruz. Bu zorunluluğu otomatik katılım bazlı olarak göreceğiz."

KAZANCA BAĞLI KADEMELİ KESİNTİ

Yeni düzenlemede bir başka değişikliğin ise kesinti oranlarında yaşanacağına dikkat çeken Metin, "Kazanca bağlı kademeli kesinti oranı. Mevcutta sabit bir oran üzerinden bütün çalışanlara uygulanıyordu. Bunun kademeli şekilde uygulanacağını göreceğiz. Emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı fonları yan yana gelecek. Burada artık emeklik şirketleri de masada yer alacak ve uygulayıcı olacaklar." dedi. Mevcut sistemde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren çalışanların belli bir süre içinde cayma hakkı bulunuyor. Çalışan sistemden çıkmak istediğinde her hangi bir maddi kayıp da yaşamıyor. Sistemden çıkan çalışanlara 10 iş günü içerisinde yatırdıkları katkı payları iade ediliyor. Ancak ilk 3 yıl içerisinde zorunlu BES'ten vazgeçilmesi durumunda devlet katkısını almak da mümkün olmuyor.

OTOMATİK BES NE ZAMAN BAŞLADI?

– Çalışan sayısı 1.000 ve üzeri olan şirketler; 1 Ocak 2017

– Çalışan sayısı 250-999 arasında olan şirketler; 1 Nisan 2017

– Çalışan sayısı 100-249 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2017

– Çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2018

– Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2018

– Çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2019