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İşte Türkiye'nin sanayi üretim endeksi

Sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 gerilerken, haziran ayına kıyasla yüzde 4,3 yükseldi

EKONOMİ 13.09.2019, 11:06 13.09.2019, 11:09
İşte Türkiye'nin sanayi üretim endeksi
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı.   Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,3 olarak hesaplanan endeks, geçen  yıl temmuzda 121,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken,  elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi  yüzde 1,3 azaldı.
 
Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya  göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artış gösterirken,  elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde  0,5 geriledi.
 
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 2,9 azalacağını tahmin etmişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, temmuzda  yıllık bazda yüzde 1,7 gerileyeceği tahminler arasında yer almıştı.
 

#türkiye #Sanayi
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