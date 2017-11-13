İşte Türkiye’nin en zengin 100 ailesi

LİSTEYE girenler de oldu, çıkanlar da. Kurdaki hareketlilik, borsadaki değerlemeler, satın almalar veya varlık satışları, listeyi etkileyen ana unsunlar oldu. Listede Koç Ailesi, Şahenk Ailesi ve Şevket Sabancı Ailesi ilk üçteki yerlerini korumaya devam etti.

LİSTENİN YENİ İSİMLERİ

Bu yıl listenin yeni isimleri ise; Altınmarka Grubu'nun patronu Altınkılıç Ailesi ile son yıllarda inşaat sektöründe büyük bir atılım yapan Tahincioğlu Ailesi oldu.

8 MİLYAR DOLAR ÜSTÜ

1-Koç Ailesi—Koç Holding

koc

7 – 8 MİLYAR DOLAR

2-Şahenk Ailesi—Doğuş Holding

sahenk

3-Şevket Sabancı ve Ailesi—Esas Holding

sevket-sabanci

6 – 7 MİLYAR DOLAR

4-Erol Sabancı ve Ailesi—Sabancı Holding

erol-sabanci

5-Türkan Sabancı ve Ailesi—S. Sabancı Holding

turkan-sabanci

5 – 6 MİLYAR DOLAR

6-Murat Ülker—Kökler Holding

ulker

7-Özokur Ailesi— Üs Holding

8-Tara Ailesi—Enka Holding

tara-sozcu

9-Eczacıbaşı Ailesi—Eczacıbaşı Holding

4 – 5 MİLYAR DOLAR

10-Yazıcı Ailesi—Anadolu Grubu

11-Hüsnü Özyeğin—Fiba Holding

ozyegin

12-Özilhan Ailesi—Anadolu Grubu

13-Zorlu Ailesi—Zorlu Holding

4 – 5 MİLYAR DOLAR

14-Doğan Ailesi—Doğan Holding

3 – 4 MİLYAR DOLAR

15-Konukoğlu Ailesi—Sanko Holding

16-Mehmet Başaran—Habaş Grubu

17-Çolakoğlu Ailesi—Çolakoğlu Grubu

2 – 3 MİLYAR DOLAR

18-Kocabıyık Ailesi—Borusan Holding

19-Kibar Ailesi—Kibar Holding

20-Ömer Sabancı—Densa Denizcilik

21-Sevda-Serra Sabancı—Sabancı Holding

2 – 3 MİLYAR DOLAR

22-Demir Sabancı-Sedes Grubu

23-Demet Sabancı Çetindoğan—Demsa Group

24-Gülçelik Ailesi—Enka Holding

1.5 – 2 MİLYAR DOLAR

25-Turgay Ciner—Ciner Grubu

26-Eren Ailesi—Eren Grubu

27-Topbaş Ailesi–BİM

28-Torun Ailesi—Torunlar Grubu

29-Ömer Dinçkök—Atlantik Holding

30-Ali Raif Dinçkök—ARD Holding

1 – 1.5 MİLYAR DOLAR

31-Lucien Arkas—Arkas Holding

32-Çarmıklı Ailesi—Nurol Holding

33-Yıldırım Ailesi—Yıldırım Holding

34-İdris Yamantürk—Güriş Holding

35-Hamdi Akın—Akfen Grubu

36-Mehmet Ali Aydınlar—Acıbadem Grubu

37-Erdemoğlu Ailesi—Erdemoğlu Holding

38-Mehmet Emin Karamehmet—Çukurova Holding

39-Erman Ilıcak—Rönesans Grubu

40-Zafer Yıldırım—Orjin Grubu

41-Zafer Kurşun—Orjin Grubu

42-Erdoğan Demirören Demirören Holding

43-Altınbaş Ailesi—Altınbaş Holding

44-Alaton Ailesi—Alarko Holding

45-Garih Ailesi—Alarko Holding

46-Nezih Barut—Abdi İbrahim İlaç

47-Esirtgen Ailesi—Abdi İbrahim İlaç

48-Berker Ailesi—Tekfen Holding

49-Nihat Gökyiğit—Tekfen Holding

50-Akçağlılar Ailesi—Tekfen Holding

51-Mehmet Cengiz—Cengiz İnşaat

52-Kazancı Ailesi—Aksa Enerji

53-İnan Kıraç—Kıraça Holding

54-Lodrik Ailesi—Enboy Tekstil

55-Nihat Özdemir—Limak İnşaat

56-Sezai Bacaksız—Limak İnşaat

57-Ali Ağaoğlu—Ağaoğlu Grubu

58-Ahmet Çalık—Çalık Grubu

59-Hüseyin Özdilek—Özdilek Grubu

60-Küçük Ailesi—LC Waikiki Grubu

750 MİLYON – 1 MİLYAR DOLAR

61-Bodur Ailesi—Kale Grubu

62-Yalçın Sabancı—Yasa Holding

63-Kurdoğlu Ailesi—Ata Holding

64-Tosyalı Ailesi—Tosyalı Holding

65-Gürsel Ailesi—Kiska Holding

66-Orhan Ailesi—Orhan Holding

67-Bayram Aslan—İçdaş

68-Kanatlı Ailesi—Eti Grubu

69-Özaltın Ailesi—Özaltın Grubu

70-Umur Üstünberk—Üstünberk Holding

71-İsfendiyar Zülfikari—Zülfikarlar Grubu

72-İbrahim Çeçen—IC Holding

73-Boyner Ailesi—Boyner Holding

74-Pak Ailesi—Pakmaya

75-Yaşar Ailesi—Yaşar Holding

76-Hüseyin Aslan—YDA Grubu

77-Avni Çelik—Sinpaş Holding

76-Hüseyin Aslan—YDA Grubu

77-Avni Çelik—Sinpaş Holding

500 – 750 MİLYON DOLAR

78-Karamancı Ailesi—Orta Anadolu Teks.

79-Çiftçi Ailesi—Çiftçiler Holding

80-Erdal Aksoy—Turcas Grubu

81-Öztürk Ailesi—Opet

82-Yahya Kiğılı—Hayat Holding

83-M. Nazif Günal—MNG Holding

84-Kazım Türker—Türkerler Holding

85-Tahincioğlu Ailesi—Tahincioğlu

86-Doğramacı Ailesi—Bilkent Holding

87-Yazıcı Ailesi—Diler Grubu

88-Erikoğlu Ailesi—Erbakır

89-Abalıoğlu Ailesi—Erbakır

90-Bayraktar Ailesi—Bayraktar Group

91-Ethem Sancak—Hedef Grubu

92-Yolbulan Ailesi—Kroman Çelik

93-Fettah Tamince—Rixos

300 – 500 MİLYON DOLAR

94-Necati Kurmel—Saray Halı

95-Koloğlu Ailesi—Kolin İnşaat

96-Gülay Ailesi—Gülaylar Grubu

97-Cemal-Armağan Özgörkey—Özgörkey Holding

99-Altınkılıç Ailesi—Altınmarka grubu

100-Yılmaz Ailesi—Sütaş