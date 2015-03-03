İşte Şubat enflasyonu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki iki aylık artış yüzde 1.82'ye yükselirken, Şubat sonu itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 7.55 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 8.77 oldu.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Şubat ayında yüzde 1.20 ve iki aylık dönemde de yüzde 1.53 yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarındaki Şubat sonu itibarıyla yıllık artış yüzde 3.0 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8.79 düzeyine çıktı.

TÜKETİCİ FİYATLARI AYLIK DEĞİŞİMLER

Aylık en yüksek artış yüzde 2.59 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1.77, lokanta ve otellerde yüzde 1.06, haberleşmede yüzde 0.94 ve sağlıkta yüzde 0.82 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.44 ve eğitimde yüzde 0.08 düşüş yaşandı.

TÜKETİCİ FİYATLARI YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla artış yüzde 13.70 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları, yıllık bazda lokanta ve otellerde yüzde 12.66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9.18, sağlıkta yüzde 8.29, eğitimde yüzde 7.96 yükseldi.

Şubat ayında, endekste kapsanan 426 maddeden, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA DEĞİŞİMLER

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.92 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.45 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.33 artış ve su sektöründe yüzde 1.67 artış olarak gerçekleşti.