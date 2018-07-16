İşte SSK ve Bağkur emeklisinin dul ve yetimine hissesine göre ödenecek zamlı maaşlar

EMEKLİNİN bu dul ve yetimleri de aynı oranda zam alacak. Zam öncelikle vefat eden emeklinin dosyasına yansıtılacak. Ardından zamlı maaş eş ve çocuklara hisseleri oranında paylaştırılacak.

YÜZDE 75’E ÇIKIYOR

Vefat eden sigortalının eşi çalışmıyorsa ve emekli değilse maaşın yüzde 75’i bağlanıyor. Eş çalışıyorsa maaş bağlama oranı yüzde 50 oluyor. Eş çalışıyor ve 2 çocuk varsa eşe maaşının yüzde 50’si, çocukların her ikisine de yüzde 25’i bağlanıyor. Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olanlar da yüzde 25 oranında maaş alabiliyor.

EN DÜŞÜK 303 LİRA

Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine de yüzde 25 oranında maaş bağlanıyor. Zamla birlikte, yüzde 25 oranında en düşük ölüm aylığı alanların maaşı yeni zamla birlikte 303 liraya çıktı. Dul ve yetim aylığına Ocak’ta yüzde 5.69 zam yapılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 08:43