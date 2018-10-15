İşte SGK tarafından karşılıksız olarak verilen ödemeler

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) farklı isimler altında vatandaşlara karşılıksız birçok ödeme yapıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmeyi sürdüren SGK'nın bu yardımları çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

İşte o ödemeler:

ÇEYİZ İÇİN 24 MAAŞ

Kamuoyunda çeyiz parası adında bilinen evlenme yardımı, SGK'dan yapılan yardımlar arasında. Düğün telaşına kapılan vatandaşların akıllarına gelmeyen bu ödemeler SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocuklarına yetim aylığı bağlıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alabiliyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK'ya dilekçe vermek yeterli.

RAPOR ALAN İŞÇİYE 40 LİRA

Sağlık sorunu nedeniyle rapor alan ve işe gidemeyen işçilere her gün 40 lira iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Ama hastalık nedeniyle SGK'ya kimse başvuru yapıp da bu ödemelerini almıyor. Raporunuzla SGK'ya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

CENAZE PARASI 595 LİRA

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (birinci derece yakınlarına) cenaze ödeneği veriliyor. Bu para 2018 itibarıyla 595 lira olarak vatandaşlara veriliyor. Unutulan ödenek 5 yıl içinde başvuru yapılırsa alınabiliyor. SGK bu ödemeleri 3 yıldır yapmaya devam ediyor.

DOĞUM İZNİNE ÇIKANA

Doğum öncesi ve sonrası toplam kadınların 112 gün izin kullanma hakkı var. Sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını SGK'dan alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu, maaşa göre 37 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ödemenin yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr'den kontrol edilebilirsiniz.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödeme yapıyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvurabilirsiniz.

HASTA YOL YARDIMI

Eğer bulunduğunuz ilde, örneğin; Kars'taysanız tedavi için İstanbul'a gitmeniz gerekiyorsa ve sevkiniz yapıldıysa uçak masrafına kadar SGK ödeme yapmalıdır. Gidilen şehir, ülke ve hastaneye göre yolluk ödeneği değişiklik gösteriyor.

EMEKLİ OLMAYANA İADE

Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak yeterlidir.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:05