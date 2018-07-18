İşte Rusya'daki en ucuz paket turlar ve Türkiye'nin durumu

ATOR, Rusya’da ağustos ayının en pahalı ve en ucuz 12 destinasyonu ile, destinasyonlardaki ortalama fiyat artışını açıkladı.

12 ÜLKEDEKİ FİYAT ARTIŞLARI VE EN UCUZ PAKET TURLAR KARŞILAŞTIRILDI

İki kişi gidiş-dönüş uçak uçak bileti, 7 gece konaklamayı temel alan araştırma, 4 Ağustos çıkışlı turları esasa alarak oluşturuldu. Araştırmanın yapıldığı ülkeler ise Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Karadağ, Tayland, Tunus, Anapa, Kırım, Büyük Soçi olarak açıklandı.

Yüksek sezon olması nedeniyle ağustosta tüm destinasyonların fiyatında artış yaşandığı belirtilen ATOR araştırmasında, ancak yine de bütçe dostu tekliflerin bulunabileceğine dikkat çekiliyor.

NEREDEYSE TÜM DESTİNASYONLADA FİYATLAR ARTTI

Araştırmaya göre, Rusya içindeki Soçi, Kırım ve Anapa gibi destinasyonlardaki tatil fiyatlarında büyük artışlar yaşandı ve yurt dışı destinasyonlar hala Rusya içi destinasyonlardan daha uygun fiyata tatil satıyor. Açıklanan verilere göre, tatil fiyatları Soçi'de yüzde 6.7, Kırım'da yüzde 40 ve Anapa'da yüzde 48 artış gösterdi.

Ağustos ayında yurt dışı destinasyonların neredeyse tamamında fiyat artışları kaydedildi. Fiyat artış oranları Bulgaristan'da yüzde 36, İtalya'da yüzde 29, Karadağ'da yüzde yüzde 17, Türkiye'de 9.2, Yunanistan'da ise yüzde 2.3 olarak ölçüldü.

TAYLAND, TUNUS VE KIBRIS FİYAT DÜŞÜRDÜ

Ağustos ayında İspanya'da fiyatlar neredeyse değişmezken, fiyat düşüren destinasyonlar da oldu. Buna göre, Kıbrıs'ta yüzde 9, Tunus'ta yüzde 2, Tayland'da ise yüzde 20'lik fiyat düşüşleri yaşandı. Güney Asya'nın fiyatları neredeyse İspanya'nınki ile eşitlenmiş durumda.

HANGİ DESTİNASYONDA EN UCUZ PAKET TUR NE KADAR?

İki kişinin gidiş-dönüş uçak bileti ve 7 gece konaklamayı (çoğunlukla 2* ve 3* oteller) içeren paket turun destinasyonlara göre fiyatları şöyle:

1 Tayland: 71 bin 863 rubleye (bin 146 dolar)

2. İspanya: 64 bin 454 ruble (bin 32 dolar)

3. Karadağ: 58 bin 897 ruble (911 dolar)

4. Tunus: 56 bin 32 ruble (897 dolar)

5. Kıbrıs: 51 bin 331 ruble (821 dolar)

6. İtalya: 54 bin 660 ruble (874 dolar)

7. Bulgaristan: 51 bin 30 ruble (816 dolar)

8. Türkiye: 43 bin 482 ruble (696 dolar)

9. Soçi: 42 bin 770-35 bin 95 ruble (684-574 dolar)

10. Kırım: 37 bin 94 ruble (593 dolar)

11. Yunanistan: 36 bin 769 ruble (588 dolar)

12. Anapa: 27 bin 552 ruble (441 dolar)