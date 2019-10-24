İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından kısa süreli yükseliş yaşayan dolar kuru 5,76 seviyesinin üzerine çıktı. Daha sonra yumuşayan kur, şu sıralar 5,74'ten işlem görüyor.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.76 seviyesinin üzerine çıktı. Kurr saat 14.14 itibariyle 5.74 seviyesinden işlem görüyor.
KISA SÜRELİ YÜKSELİŞ YAŞADI
Dolar kuru yeni güne 5,75 seviyesinden başlamıştı. Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5,74 seviyesinde bulunan kur, Merkez'in faizi yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürmesiyle kısa süreli bir yükselişe geçti. 5,76 seviyesinin üzerini gören dolar, daha sonra gevşedi. Kur şu sıralar 5,74 seviyesinden işlem görüyor.
DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyordu. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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