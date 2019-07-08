İşte Merkez Bankası'ndaki görevden alma sonrası dolarda son durum

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınmasının ardından uzak doğu piyasasının açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.Hafta sonunu 5,60'lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81'lere kadar yükseldi. Reuters verilerine göre, dolar/TL saat 23:30 sularında 5,79 civarında seyrediyor. Doların ardından Euro da ani yükseliş göstererek 6,33'ten 6,49 seviyesine çıktı. Bloomberg'de ise dolar/TL'nin 5.82 seviyesine yaklaşmasının ardından 5.7870 seviyesine geriledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz (cumartesi) sabahı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alındı. TCMB Başkanlığı'na, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi. Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda, "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Uysal'ın yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarını en üst düzeyde kullanacağını belirttiği vurgulanırken, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2016'dan beri TCMB Başkanı olan ve 2020'ye kadar görev süresi bulunan Çetinkaya'nın neden görevden alındığına dair yaptığı açıklamada "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 07:31