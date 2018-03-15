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İşte işsizlik rakamları: Şaşırtan rakamlar

TÜİK'in açıkladığı 2017 yılı aralık dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2,3 puan azaldı

İşte işsizlik rakamları: Şaşırtan rakamlar

TÜİK'in açıkladığı 2017 yılı aralık dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2,3 puan azaldı

15 Mart 2018 Perşembe 20:51
İşte işsizlik rakamları: Şaşırtan rakamlar
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak değerlendiriliyor. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM SAYISI ARTTI
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı. 
İŞ GÜCÜNE KATILMA YÜZDE 52,4 OLDU
İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 22,1 oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
TüikIşsizlik Rakamları
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