İşte güncel artışlarla emekli maaşındaki son durum

EMEKLİLER Ocak zamlarını cebine koydu. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'luların aylıkları yüzde 10.19, memur emeklilerinin ise yüzde 10.73 arttı.

Şubat'ta ise yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni bir artış daha var. Bu imkan yeni yasa ile sağlandı. İşte bu yeni artışın detayları:

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yasaya göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak. Düzenleme Şubat'ta maaşlara yansıyacak.

NASIL YANSITILACAK?

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak.

Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Gerçek maaş ile bin lira arasındaki fark, Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık farkı Hazine karşılayacak.

YAKINLARI DA ALIYOR

DUL VE YETİMLERE DE VAR MI?

Evet. Dul ve yetim maaşı bağlananların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak.

Örneğin; 660 lira olan aylık vefat eden emeklinin eşine ve 2 çocuğuna bağlanmışsa, eşe 330, çocuklarına 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira verilecek.