İşte Enflasyonla Topyekun Mücadele'de 39 üründeki indirimle ilk liste

ENFLASYONLA Topyekun Mücadele Programı'nı uygulayan ilk market BİM oldu. BİM, dün gazetelere verdiği ilanlarla 39 üründe yüzde 10'u aşan oranlarda indirim yaptığını duyurdu. İndirimli ürünler arasında tam yağlı beyaz peynir, diş macunu, yoğurt, taze kaşar, şampuan, bal, hazır çorba, bebe bisküvisi, sucuk gibi tüketimi çok olan gıda ve temizlik maddeleri yer aldı.

Halen 6 bin 500'ü aşkın mağazası bulunan BİM, bu program kapsamında ilk ve en somut adımı atan zincir oldu. Diğer marketlerin de indirim kampanyasına katılması bekleniyor. Bu zincirler de listelerini kamuoyuna duyurduğunda ülke çapında 30 bine yakın noktada Enflasyonla Mücadele başlamış olacak. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın açıklandığı toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüketicinin temel ihtiyaçlarını barındıran 50 ürünü belirleyeceklerini, zincir marketlerin bu ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden bir haftayı aşkın zaman geçti. Bu sürede 1500'ü aşkın kurum, kuruluş, şirket ve marka Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye katılacağını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirdi.

LOGOYLA DUYURDU

Ancak indirim yapacağı ürünleri "Enflasyonla Topyekun Mücadele" logosu altında ve bir liste halinde kamuoyuna ilan eden tek zincir market BİM oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; listede gıdadan kişisel temizlik ürünlerine ve atıştırmalıklara kadar geniş yelpazede 39 ürün markaları, eski ve yeni fiyatlarıyla ilan edildi. Söz konusu ürünlere yüzde 10'u aşan oranlarda indirim uygulandığı hesaplandı.

TOBB DA TAKİPTE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de (TOBB) üyelerine, Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye katılmasını tavsiye etmişti. TOBB'un üyelerine gönderdiği tavsiye niteliğindeki listede 400'ü aşkın ürün yer almıştı. TOBB, programa katılacak üyelerinin takibini yapacağını belirtmişti.

RESTORANLAR 'ÇORBADA BİZİM TUZUMUZ OLSUN' DEDİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler (TÜRES) Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, dünden itibaren yıl sonuna kadar enflasyonla mücadele kapsamında "Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık.

Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde, bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak" dedi. Kampanyanın yıl sonuna kadar süreceğini bildiren Bingöl, "İndirim uygulayacak işletmeler restoran ağırlıklı ancak ciddi sayıda kafeterya da var. Şu anda netlik kazanan ve indirim yapacağını açıklayan üyelerimizin sayısı 110 ancak bu sayı ay sonuna kadar katlanarak artacaktır. Kampanyanın ay sonuna kadar 500'e yakın üyemizin 10 bin civarındaki şubesinde başlamış olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

TEDARİKÇİLER DE VAR

İndirim yapan üyeler arasında tedarikçilerin de bulunduğunu dile getiren Bingöl, kampanyaya bugün itibariyle katılan bazı şirket isimlerini ise "Bereket Döner, Saray Muhallebicisi, Seyidoğlu, Simit Sarayı, Mevlana Pide, Sütiş, Mado, Murat Güllüoğlu, Kadırgalı, Lokma, İkizler, Merhaba, Tonton Baba, Sarıhan, Ramazan Bingöl, İstinye Tavukçusu, Oses, Gazeli, Alpedo, Kahve Dünyası, 1 İskender, Paçacı Hasan, Mienyu Pizza City, Kınacı, Kebapçı Dursun, Öztiryakiler, Haliç Kongre Merkezi" olarak sıraladı.

KİRA İNDİRİMİYLE KATILDI

Capitol Alışveriş Merkezi, başlatılan ekonomik mücadeleye hem döviz kuru hem de hem de enflasyon boyutundan katıldı. Capitol, kiracıları ile sözleşmelerinin dövizden Türk lirasına dönüşümünde kanuni hakkı olan kurdan feragat etti. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek için de kira artışlarında baz alınacak TÜFE oranlarında indirim kararı alındı. İki yıla yayılı indirimler, kademeli olarak uygulanacak. Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi Selda Eremsoy, kira bedellerinde Aralık 2018 sonuna kadar yüzde 32,98, Ekim 2019'a kadar yüzde 30, Ekim 2020'ye kadar ise yüzde 20 indirim yapıldığını bildirdi.