İşte enflasyon verisine dolar ve euronun ilk tepkisi

DOLAR enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yönünü yukarı doğru çevirdi. Enflasyonun aylık 1,06 yıllık 20,35 artmasının ardından dolar şu sıralar 5,23 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR 5,24'Ü GÖRDÜ

Dolar yeni haftaya 5,21 seviyesinden euro ise 5,97 seviyesinden başlamıştı. Enflasyon verisinin artış göstermesinin ardından dolar 5,24 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,23'ten euro ise 5,99'dan işlem görüyor.

ENFLASYON RAKAMLARI NASIL GELDİ?

Enflasyon 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı.