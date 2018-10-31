İşte enflasyon rakamlarına doların ilk tepkisi

Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasından sonra dolar 5,50 seviyesinden işlem görüyor

İşte enflasyon rakamlarına doların ilk tepkisi
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YENİ güne 5,49 TL'den başlayan dolar Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından 5,50 seviyesinden görüyor.Euro ise şu sıralar 6,26 TL'den alıcı buluyor.
DÜN EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ
Dün 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 5,4719'dan tamamlamıştı.

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