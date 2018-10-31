İşte enflasyon rakamlarına doların ilk tepkisi

YENİ güne 5,49 TL'den başlayan dolar Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından 5,50 seviyesinden görüyor.Euro ise şu sıralar 6,26 TL'den alıcı buluyor.

DÜN EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

Dün 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 5,4719'dan tamamlamıştı.