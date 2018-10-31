YENİ güne 5,49 TL'den başlayan dolar Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından 5,50 seviyesinden görüyor.Euro ise şu sıralar 6,26 TL'den alıcı buluyor.
DÜN EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ
Dün 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 5,4719'dan tamamlamıştı.
İşte enflasyon rakamlarına doların ilk tepkisi
Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasından sonra dolar 5,50 seviyesinden işlem görüyor
YENİ güne 5,49 TL'den başlayan dolar Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından 5,50 seviyesinden görüyor.Euro ise şu sıralar 6,26 TL'den alıcı buluyor.
YORUM EKLE