İşte emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği sorular ve yanıtları

EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar (EYT) konusunda uzun yıllardır gelecek müjdeli haberi bekleyen milyonlarca kişi gözünü bu konudaki son dakika gelişmelerine çevirdi.

1 Ekim'de açılan Meclis'te EYT'lilerle ilgili düzenleme yapılması bekleniyor. Olası bir EYT düzenlemesine ilişkin detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkarken, siyasilerden de EYT ile ilgili açıklamalar ardı ardına geliyor. Peki ama emeklilikte yaş sorunu ne olacak? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak? EYT düzenlemesi yapıldı mı? EYT'de son dakika gelişmeleri neler? İşte emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran gelişmeler.

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a bir basın mensubu "emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin öneriye kabinenin bakış açısı nedir?" sorusunu yöneltti. İbrahim Kalın'ın soruyu yanıtlaması ile birlikte çok sayıda kişi EYT ile ilgili araştırmalara başladı.

Kalın, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis'te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

MHP'DE GÜNDEM EYT

EYT ile ilgili bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te sanayicilerin ve esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yaptıkları çalışmaları da anlatan Milletvekili Taşdoğan, OSB'deki sanayicilerin sorunlarını da bildiklerini ifade ederek, "OSB faaliyet yürüten sanayici ve esnafımız zor günler geçiriyor. Seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin başında emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti yer alıyor. Tüm siyasi partilere mensup milletvekilleri de en çok bu konudaki taleplerle karşı karşıyadır. Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz" dedi.

45 GÜNLÜK SÜRE HENÜZ BAŞLAMADI

TBMM İçtüzüğü'nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.

OLASI BİR EYT DÜZENLEMESİ OLURSA EMEKLİLİK YAŞI KAÇ OLACAK?

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'a gelir ve kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleme onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR?

Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir. İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.

En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK'lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir.

Prim gününü dolduran ancak yaş şartı olduğu için yaş şartını dolduramayan çok sayıda kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu altında sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konunun Meclis'in açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 14:05