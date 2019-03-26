İşte dolardaki hareketin perde arkası!

SÜRECİ yakından takip eden bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını anlattı.

İşte o açıklama:

"Fotoğrafa bakınca şunu söyleyebilirim. Bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi.

Cuma günü yaşanan kur atağından sonra Pazartesi günü piyasaların kısmen sakinleşmiş olmasında, Merkez Bankası’nın açıklamaları ve alınan diğer aksiyonlar etkili oldu.

Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar Türk Lirası’na karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, Türk Lirası satışları ile dün çok daha ileri taşınacaktı.

Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi.

Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL'ye karşı döviz satın alıyor olmaları ve TL’yi dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu.



Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.

Giriştikleri bu hamle sonrasında birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. Türk Lirası’na karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek.

TL satarak döviz alımı yönündeki bu talebi sürdüremezler. Bu maliyete rağmen bu pozisyonda dururlarsa, Türkiye ile ilişkilerini riske atarlar. Ayrıca yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirler.

Dışardaki bu gelişmeler ve pazartesiden itibaren kurda bu geriye gelişten sonra içerde de yerleşiklerin döviz satmaya başladığını gözlemliyoruz."