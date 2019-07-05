İşte Alanya'nın İmar Barışı raporu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın, kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019’da sona erdi. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanan uygulamada, 30 Haziran’da sona ermesi planlanan ödeme süresi, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, 1 Ocak 2018’den sonra inşa edilen kaçak yapılar için özellikle hazine arazilerinin seçildiğine dikkat çekerek, fırsatçıların hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma, hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Müfettişler, uydu görüntülerinden 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrasına ait bu arazilerde yaptıkları incelemede, 105 kaçak yapı tespit etti. Hazine arazilerini hedef seçen 105 imar fırsatçısının Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. İmar Barışı’ndan faydalanmak için Antalya’da toplam 167 bin 689 yapı kayıt belgesi oluşturuldu ve 1 milyar 202 milyon 236 bin TL ödeme alındı. 2018 yılı verilerine göre Antalya il genelinde toplam 286 bin civarında yapı bulunurken, yapı kayıt belgesi için 167 binin üzerinde başvuru yapılması, Antalya’daki yapıların yaklaşık yarısının imar mevzuatına aykırı olduğunu ortaya koydu.