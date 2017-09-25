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İstanbul’a 7 milyon yabancı turist geldi

Kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul’u bu yıl, ilk 8 ayda 7 milyon yabancı turist ziyaret etti. İstanbul’a en çok gelen yabancı ziyaretçiler listesinde Almanya başı çekti

İstanbul’a 7 milyon yabancı turist geldi

Kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul’u bu yıl, ilk 8 ayda 7 milyon yabancı turist ziyaret etti. İstanbul’a en çok gelen yabancı ziyaretçiler listesinde Almanya başı çekti

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:35
İstanbul’a 7 milyon yabancı turist geldi
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MEDYA takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, İstanbul’un turizm istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerini derlediği incelemede 2017 yılının Ağustos ayında İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 gibi yüksek bir artış oranıyla 1 milyon 247 bin 384 kişiye ulaştı. Yılın ilk 8 aylık diliminde ise İstanbul’a gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı. İstanbul, Ocak Ağustos arası dönemde 6 milyon 952 bin 86 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği incelemeye göre bu yıl turizm konulu 166 bin 549 haber yansıması tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 159 bin 364 oldu. Turizmde yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı tespit edildi.

Almanlar istanbul’u çok sevdi

İstanbul’a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Alman vatandaşların başı çektiği belirtildi. Yılın ilk sekiz aylık diliminde 656 bin 428 Alman turist İstanbul’u ziyaret ederken, Almanya’yı 526 bin 84 kişi ile İran ve 413 bin 273 kişi ile Suudi Arabistan takip etti. Son yıllarda İstanbul’a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ise her geçen yıl arttığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 303 bin 631 Arap turist İstanbul’u ziyaret ederken bu rakam bu yılın aynı döneminde 1 milyon 782 bin 536’ya ulaştı. 

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