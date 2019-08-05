İstanbul-İzmir otoyolu açıldı: Gidiş dönüş 500 lira

İSTANBUL ile İzmir arasındaki 8 saatlik seyahat süresini 3.5 saate düşüreceği öne sürülen İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin açılışı yapıldı. Otoyolda 1. sınıf araçlar için gidiş dönüş 500 liranın üzerinde bir rakama denk geliyor.

Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu tamamlandı. Projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti.

Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yolun Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapıldı.

1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı iddia ediliyor.

İstanbul-İzmir otoyolunda ücret tarifesi şöyle:

1. sınıf araçlar: 256,3 TL

2. sınıf araçlar: 410 TL

3. sınıf araçlar: 486,9 TL

4. sınıf araçlar: 645,8

5. sınıf araçlar: 815 TL

