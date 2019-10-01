‘İstanbul Havalimanı’nda hisse satış süreci ortaklarca durduruldu’

İSTANBUL Havalimanı’nın ortakları hisse satış planlarını durdururken potansiyel alıcılar da süreçten çekildi.Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, havalimanının işletme hakkını elinde bulunduran İGA’nın hissedarları Limak, Mapa, Kalyon ve Cengiz İnşaat’a değerleme ve olası alıcıların bulunması için danışmanlık hizmeti veren yatırım bankası Lazard ile anlaşma sona erdirildi. İGA konuya ilişkin yorum yapmazken Lazard’a ilk etapta ulaşılamadı.