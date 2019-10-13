İstanbul Havalimanı'nda alışveriş rekoru kırıldı

ÇİN başta olmak üzere Uzakdoğu coğrafyasının en önemli bayram ve alışveriş haftalarından biri olan Golden Week, İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree Duty Free alanlarında bir alışveriş ve kültür şenliği olarak kutlandı. Başta Çinliler olmak üzere yolu İstanbul’dan geçen tüm yolcuları alışverişe teşvik etmeyi amaçlayan ve 27 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Golden Week etkinlikleri süresince, İstanbul Havalimanı’nda toplam 110 bin kişi alışveriş yaptı.

EN YÜKSEK CİRO

Golden Week haftasında dış hatlar gidiş yolcuları arasında Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11’e çıkardığına dikkat çeken Unifree CEO’su Ali Şenher, açıklamasında şunları söyledi:

13 GÜNDE 110 BİN KİŞİ GELDİ

“Normal günlerde duty free alanlarında 600 civarında Çinli müşteriye hizmet verirken, Golden Week sırasında bu rakamın günlük 1.060 kişiye ulaştı. Golden Week’in katkısıyla İstanbul Havalimanı’nın açılışından beri en yüksek ciroyu elde ettik. Çinli ve Uzakdoğulu yolcuların dışında da ilgi çeken etkinliğimizin yarattığı ivmeyle Unifree Duty Free mağazalarından bir haftada alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti” ifadelerini kullandı.

SEPET ORTALAMASI 150 EUROYU BULDU

Duty Free alışverişlerindeki müşteri özelliklerini de açıklayan Şenher şunları söyledi: “Paket tur programları kapsamında yaz aylarında ağırlıklı olarak 40 yaşın üzerinde bir profil gözlemleniyor. Kadın müşteriler daha fazla ve alışveriş harcamaları da erkeklerden daha yüksek. Özellikle 28-29 yaş aralığının yoğunluğu fazla. Sepet büyüklüğü olarak 40-42 yaş aralığı için 150 euro.”

ÇİNLİ TURİST 3 KAT ARTTI

UnIfree CEO’su Ali Şenher, son 10 yılda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının dikkate değer bir şekilde arttığını belirterek, “Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 2008 yılında gelen 150 bin turist sayısı, 2018 itibariyle 400 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmiş olması sebebiyle son yıllarda tur operatörleri Türkiye’yi paket tur programlarına dahil ettiler. 2019 yılı içerisinde 600 bin dolaylarında Çinli turistin ülkemizi ziyaret edeceği ve İstanbul üzerinden ülkeye giriş yapacaklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden Golden Week bizim için oldukça önemli” diye konuştu.