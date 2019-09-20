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İstanbul'da ekmeğe gizli zam iddiası
İstanbul'un bazı bölgelerinde fırıncılar toplanıp zam kararı aldığı, Avcılar'da ekmeğin 25 kuruş zamlandığı öne sürüldü.
EKONOMİ 20.09.2019, 12:22
CUMHURİYET'TEN Gamze Bal'ın haberine göre, son bir yılda yüzde 35 artan maliyetlerini karşılamakta zorlanan ancak zam talepleri kabul edilmeyen fırıncılar, ekmeğe yasal olmayan zamlar yapmaya başladı.İstanbul Avcılar’daki bir fırında geçen hafta 1.25 TL’den satılan 200 gram ekmek bu hafta başından itibaren 1.50 TL’den satıldı.Fırın çalışanı zammın sebebiyle ilgili, "Maliyetleri karşılamayınca çevredeki fırıncılarla bir araya gelinip, bu karara varıldı" dedi.Ancak bu artıştan, İstanbul Ticaret Odası’ndan zam talep eden sektör temsilcilerinin dahi haberi yok. Beşiktaş ve Çatalca’daki bazı fırınlar ise son bir haftada 250 gram ekmeğin gramajını 280 grama çıkararak, fiyatını 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseltti.
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