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İşsizlikte tek hane 2019 hedefi oluyor

Orta Vadeli Program (OVP) yarın açıklanacak. Enflasyonda 2018 hedefi yüzde 7 olarak belirlenirken, işsizlikte tek hane randevusunun 2019’a verilmesi bekleniyor

İşsizlikte tek hane 2019 hedefi oluyor

Orta Vadeli Program (OVP) yarın açıklanacak. Enflasyonda 2018 hedefi yüzde 7 olarak belirlenirken, işsizlikte tek hane randevusunun 2019’a verilmesi bekleniyor

26 Eylül 2017 Salı 10:01
İşsizlikte tek hane 2019 hedefi oluyor
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün iç politikadan dış politikaya kadar uzananan bir yelpazede önemli mesajlar verirken yarın açıklanacak Orta Vadeli Program’a dair de önemli ipuçları verdi.
Yıldırım, “Büyüme 2017, 2018, 2019 ve 2020 için yüzde 5.5 olacak. İstikrarlı bir büyüme sağlayacağız” diye konuştu. OVP’de işsizlik oranının bu yıl için yüzde 10.8 olmasının tahmin edildiğini ifade eden Yıldırım, gelecek yıl yüzde 10.5, 2019’da yüzde 9.9 ve 2020’de yüzde 9.6’ya düşmesini öngördüklerini ifade etti. Bazı bakanlar işsizlikte bu yıl bitmeden tek haneye inilebileceğini belirtiyorlardı.
Başbakan Yıldırım, enflasyonun bu yıl yüzde 9.5’i gördükten sonra, gelecek yıl yüzde 7, 2019’da yüzde 6 ve 2020’de yüzde 5’e ineceğini belirtti.Yıldırım, “Kamu yatırımlarında maaliyet-fayda dengesine bakacağız, öncelikleri esas alacağız. İhtiyaçları önceliklere göre sıralayıp, ona göre yapacağız” dedi.
 
Taşeron konusunun en geç bu yıl sonunda karara bağlanacağını bildiren Yıldırım, Varlık Fonu’ndaki görevden almaya ilişkin olarak, “Varlık Fonu’na önümüzdeki günlerde bir atama yapabiliriz. Fon ile ilgili spekülasyonların hiçbiri doğru değil” dedi.
 
Telekom’da zarar yok
 
Başbakan Yıldırım, Türk Telekom’daki son durumu yorumlayarak, “Türk Telekom gayet iyi gidiyor. Sahiplik konusu ayrı konu, iş ve işlem yapması ayrı konu. Göstergeleri de iyi, ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan da kurtuldu. Hariri Grubu başka işlerinden dolayı sıkıntıya girdiği için Telekom’da da bunun sonuçları oldu. Biri gelip diyecek ki ‘Ben bu borçları üstleniyorum ve yeni ortak olmak istiyorum’, şartlar uygunsa olur. Kamu olarak bir zararımız söz konusu değil. Türk Telekom’da temerrüt halinde müdahale hakkı var” değerlendirmesini yaptı.
 
Mali disipline vurgu yapılacak
 
OVP, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Çarşamba günü saat 13.00’te düzenleyeceği toplantı ile açıklanacak ve toplantıya Şimşek’in yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak. Ekonomi yetkilileri OVP’nin ana çerçevesinde “Enflasyonla mücadele, kapsayıcı ve kalıcı büyüme, başta stratejik sektörler olmak üzere yatırımların artırılması, mali disiplin, işsizliğin azaltılmasının” yer alacağını belirttiler. Reuters’e konuşan bir yetkili “Türkiye’nin potansiyel büyümesinin altında bir büyüme işsizlik ve bir çok konuda dengesizlik olarak bize geri döndüğü için önümüzdeki yıllarda bu oranın altında bir hedef benimsenmedi” dedi. Reuters’a bilgi veren aynı üst düzey yetkili, OVP’de kamu maliyesinde sıkı duruşun devam edeceğini de belirterek, “OVP’de sıkı duruşun net çizgileri görülecek. Özellikle bütçede sıkı duruşa dair net mesajlar olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımOrta Vadeli ProgramOVPEnflasyon
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