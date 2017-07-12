İşsizlik son 42 yılın en düşük seviyesinde

İNGİLİZ Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranının yüzde 4,5 seviyesinde olduğu kaydedildi. Bir önceki dönemde ülkede

işsizlik seviyesi yüzde 4,6 seviyesinde kaydedilmişti. ONS’den yapılan açıklamada ülkede işsizlik oranının geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,9 seviyesinde olduğu, bu yılın mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki işsizlik seviyesinin 1975 yılından bu yana kaydedilmiş en düşük seviye olduğu vurgulandı.

Açıklamada mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede toplam işsiz sayısının bir önceki döneme göre 64 bin azalarak 1,49 milyona gerilediği belirtildi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise ülkede toplam işsiz sayısının 152 bin azaldığı vurgulandı. İngiltere'de mayıs ayında ortalama haftalık kazançlar ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,8 artış kaydetti. Bir önceki dönemde haftalık kazançlar yüzde 2,1 seviyesinde artış kaydetmişti. Ülkede mayıs ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 1,9 olan beklentinin üzerine çıkarak 2,0 artış kaydetti.