'İşsizlik rakamları arzu edilen seviyenin üstünde'

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 10. bölgesel toplantısı açılış konuşmasını yaptı. ILO'nun 2019'da kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacak olması nedeniyle, toplantının aynı zamanda ILO’nun ilk yüzyılında gerçekleştireceği son 'Avrupa Bölgesel Toplantısı' olma ayrıcalığını ve özelliğini de taşımakta olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Bölgede mukim ülkelerin çalışma hayatının en üst düzeydeki sorumlularını bir araya getiren bu toplantı vesilesiyle, ILO üçlü yapısının bir gereği ve özelliği olarak, sosyal ortaklarımızın küresel istihdam ve işgücü piyasası gündeminde yer alan öncelikli konulara ilişkin görüş ve önerilerini de ilk ağızdan dinleme ve bunları karşılıklı değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu toplantıyı son derece önemli kılan bir başka husus da, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2019 yılına giden süreçte 'İşin Geleceği İnisiyatifi'ne bölgemizin bir bütün olarak güçlü bir katkı sağlayabileceği bir platform imkânı sunması" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASI HIZLI EVRİM GEÇİRİYOR'

2030 hedefleri içerisinde yer alan 17 küresel hedeften biri olan 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' odaklı hedef, doğrudan istihdam çalışmaları ile paralel olduğundan, gelecek yıllarda atılacak adımların da bu hedefler ile paralellik göstermesine dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Sarıeroğlu, "Zira sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlayarak, tam ve üretici istihdamı ve insana yakışır işleri temin etmek, bölge ülkeleri olarak hepimizin ortak arzusu ve hedefi. Ayrıca, işçi, işveren ve hükümet arasında geniş katılımlı ve sürekli bir sosyal diyalogun sağlanmasını temin eden bu toplantıların, 2030 gündeminin başarıya ulaşması için de önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Söz konusu raporda ifade edildiği üzere, demografik değişim, küreselleşme, teknolojik ilerleme ve iklim değişikliği gibi faktörler tarafından yönlendirilen iş dünyası çok hızlı bir evrim geçiriyor. Bu itibarla, bölgede yaşamlarını sürdüren insanlarımız günlük çalışma yaşamlarını etkileyen tüm bu devasa gelişmelerden endişe duyuyorlar" diye konuştu.

'CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ HALEN YAYGIN'

Raporda işaret edildiği gibi bölgenin 51 ülkesinde genel olarak yeni istihdam oluşturulduğunu, ancak yaşanan ekonomik krizler ve artmakta olan belirsizliklerin etkisiyle maalesef daha ziyade düşük nitelikli işler oluşturabildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, kendilerinin tam istihdam, insana yakışır iş hedefleri ve sosyal koruma sistemlerinin tesis edilmesinin yoksulluğun sona erdirilmesinde büyük önem taşıdığına inandıklarının altını çizdi. Özellikle çalışan yoksulluğu ile mücadelede asgari ücret sistemlerinin tesisi ve güçlendirilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi, kadınların ve gençlerin işgücüne katılım oranlarının artırılmasını ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını önemli politika alanları olarak benimsediklerini belirten Sarıeroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yine raporda işaret edildiği üzere, alt-bölgesel farklılıklara rağmen, bölge genelinde istihdam yavaş yavaş tekrar yükselme eğilimine girdi. Bazı bölge ülkelerinde, gençler de dâhil olmak üzere, işsizlik oranları tarihinin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ancak, bölgede işsizlik oranları düşerken, işgücüne katılımda da aynı şekilde düşüş yaşanıyor. Bölgemizde istihdam anlamında olumlu ve güçlü ilerlemeler olmasına rağmen, işgücü piyasasına katılım, işsizlik, yarı zamanlı istihdam ve gelir seviyeleri göz önüne alındığında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri maalesef halen yaygın bir halde seyrediyor. Kadınların hem erkeklere oranla iş gücü piyasasına girme imkanları daha az hem de işgücü piyasasına dâhil olsalar bile erkek meslektaşlarına oranla işsiz kalma ihtimalleri daha fazla."

'İSTİHDAMDAKİ PERFORMANSIMIZ DEVAM ETTİ'

Son yüzyılda yaşanan en büyük küresel krizlerden sayılan 2008 mali krizi, önce küresel ekonomide daralmaya ve ardından işgücü piyasalarında artan işsizlik ve özellikle dezavantajlı grupların kırılgan istihdam koşullarıyla karşılaşmalarına sebep olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "İşgücü piyasasına yönelik olarak bakanlığım, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik önemli faaliyetler yürütüyor. Büyük önem atfettiğimiz gençlerin ve özellikle kadınların istihdamına son derece hassasiyet gösterdiğimi ve bir kadın çalışma bakanı olarak, özellikle kadınların işgücü piyasasına aktif katılımı noktasında mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmekten memnuniyet duymaktayım. Burada şunu da ifade etmek isterim ki, küreselleşme ve ekonomimizin diğer ülke ekonomileri ile bütünleşmiş yapısı, ülkemizin de yaşanan finansal krizden etkilenmesine yol açtı ancak siyasi istikrar ve her alanda uygulanan etkili politikalar sayesinde ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansımız önemli ölçüde devam etti. Nitekim 2008 yılında yüzde 10 olan işsizlik oranımız, 2009 yılında yüzde 13’e yükselmiş olmasına rağmen, Haziran 2017 itibariyle yüzde 10.2’ye geriledi. Bu oranla her ne kadar kriz öncesi seviyeye dönmüş olsak da işsizlik oranımız halen arzu ettiğimiz seviyenin üzerinde" dedi.

'800 BİN İŞSİZ YARARLANACAK'

Kadın işgücünün eğitim düzeyinin artması ve çalışmaya yönelik kişisel ve toplumsal tercihlerindeki dönüşüm ile kadınların işgücüne katılma oranları yükselmiştir. İşgücü arzında gerçekleşen bu dönüşüm ile birlikte kadın işgücüne yönelik meslek kursları, girişimcilik programları, istihdam teşvikleri, çocuk bakımı destekleri ulusal politika düzlemimizde yaygınlaşan tedbirler oldu. Ayrıca 2017 başında başlattığımız istihdam seferberliği kapsamında ortaya koyduğumuz irade ile 2017 sonuna kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini karşılayarak destek sağlayacağız. 2017 yılı sonuna kadar Aktif İşgücü Programları kapsamında uyguladığımız işbaşı eğitim, mesleki eğitim, girişimcilik ve toplum yararına programlardan toplam 800 bin işsizin faydalanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.