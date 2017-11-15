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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı ağustos döneminde %10,6 (temmuz-ağustos-eylül) oldu

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı ağustos döneminde %10,6 (temmuz-ağustos-eylül) oldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:15
İşsizlik rakamları açıklandı
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TÜRKİYE genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti. 

İstihdam oranı yüzde 48 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,9’u inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikIstihdam
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