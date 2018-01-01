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İşsizlik maaşı belli oldu

Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi

İşsizlik maaşı belli oldu

Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
İşsizlik maaşı belli oldu
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HESAPLANAN ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.
2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 
Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak. 
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? 
İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Işsizlik Maaşı
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