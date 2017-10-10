İşsizlik maaşı alanlar dikkat! Yeni iş hak kaybına uğratmaz

İŞSİZLİK sigortası işsiz kalan kişilerin can simidi konumunda. Peki, işsizlik maaşı alırken işe giren kişinin başına neler geliyor? Tekrar işsizlik maaşı alabiliyor mu? Bir kişinin işsizlik sigortasından maaş alabilmesi için iki şart vardır. Bunlardan ilki işten ayrılma nedeninin kanunda belirtilen nedenlerden biri olmasıdır. İşverenin işten çıkarttığı kişiler işsizlik maaşı alabilirler. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işveren tarafından işten çıkartılan kişiler işsizlik maaşı alamaz. İstifa edenler de işsizlik maaşına hak kazanamaz.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANA CEZA KESİLİR

İşsizlik maaşı alan bir kişinin iş bulması halinde maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken iş bulan ancak sigortasını yaptırmayan yani kayıtdışı çalışan bir kişi, işsizlik maaşı almaya devam eder. Ancak ileride bu durum tespit edildiğinde İŞKUR bu kişiye ödenmiş maaşları faiziyle birlikte geri ister. Dolayısıyla kayıtdışı çalışan ve aynı anda işsizlik maaşı alan bir kişi, ileride faiziyle haksız aldığı aylıkları geri ödemek durumunda kalır.

YENİ İŞTE NE KADAR ÇALIŞTIĞI ÖNEMLİ

İşsizlik sigortasından maaş alırken iş bulan bir kişi, bulduğu bu yeni işten ayrılırsa yeniden işsizlik sigortasından maaş alabilir. Ancak bu durumda yeni işinde ne kadar süreyle çalıştığı önemli hale gelir.

YENİ İŞTEN İSTİFA ETSE DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, bu işinden istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını almaya devam edebilir. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, normalde istifa eden bir çalışan işsizlik maaşı alamazken, işsizlik maaşı alırken işe giren ve maaş alma hakkı bulunan bir kişi, istifa etse bile eski hakkını almaya devam edebilir. İşsizlik maaşı alırken işe giren ve işe girmeden önce 6 ay işsizlik maaşı almayı hak etmişken 2 ay maaş aldıktan sonra işe giren bir kişi, bu işinde 3 yıl çalışır ve 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanırsa 4 ay değil, 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecektir. Dolayısıyla maaş alırken işe giren ve tekrar maaş hak edecek kadar çalışan bir kişi artık yeni şartlarına göre maaş almaya başlar.

İŞKUR'UN TEKLİFİ REDDEDİLEMEZ

Kişinin mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunmuşsa ve işyeri de ikamet ettiği belediyenin mücavir alan sınırları içerisindeyse, İŞKUR'un bulduğu işi kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde İŞKUR bu kişinin işsizlik maaşını kesebilir.İşsizlik maaşı alan kişilerin önerilen işleri kabul etmeleri gerekmektedir.

YENİ İŞTEN KORKMAYIN

İşsizlik maaşını kaybetmek istemeyen kişilerin maaş alırken iş arama konusunda çok da gönüllü olmadığı düşünülüyor. İşsizlik maaşında kazanılmış hakkın kaybedilmediğinin bilinmesi maaş alan kişilerin işe girmekten korkmamasını sağlayacaktır.

HAK KAYBINA UĞRAMAZ

Örneğin 1 Ocak 2017'de işsizlik maaşı almaya başlayan kişi, 1 Mart'ta yeniden işe girerse ve 1 Mayıs'ta da bu işinden ayrılırsa, işsizlik maaşının kalan 8 ayını almaya devam edebilir. İşsizlik maaşı alan bir kişi maaş alma süresi tamamlanmadan yeni bir işe girerse hak kaybına uğramaz.