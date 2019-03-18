İşsizlik fonundan 25 milyar lira harcandı

TÜRKİYE İş Kurumu'nun 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2017 yılında 14 milyar 513 milyon 483 bin 540 lira, 2018 yılında ise 10 milyar 555 milyon 662 bin 791 liralık artışla 25 milyar 69 milyon 146 bin 332 lira harcandı. Harcama kaleminden dikkat çeken ise kâr amacı gütmeyen kuruluşlar yani dernek, birlik, kurum, sandık ve benzerlerine 17 milyar 266 milyon 62 bin 744 lira verilmesi oldu. Verileri değerlendiren istihdam uzmanı Sinan Ok, "Sorun şu, bu yıl istihdam seferberliği adı altında 1 milyon kişiyi işe yerleştireceklerdi. Fondan 25 milyar harcadılar ama ortada bir istihdam olmadığı gibi sigortalı sayısında da da yüzbinlerce azalış var. Mevcut 3.3 milyon işsize 1 milyon 11 bin kişi daha eklendi. Yani harcanan fona karşın artan bir istihdam değil azalan bir istihdam ve artan bir işsizlik var" diye konuştu.

'20 BİN 865 KİŞİYE 81 MİLYON 27 BİN LİRA VERİLDİ'

TÜİK'in 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na göre fondan hane halkına yapılan transferler 5 milyar 920 milyon 361 bin 153 lira oldu. Fondan 2018 yılında vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler için yapılan ödeme 1 milyar 720 milyon 621 bin 537 lira. Ayrıca görevlendirme giderleri için 1 milyar 720 milyon 659 bin 964 lira ödendi. İşverenlerin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alınması, iflasını ilan etmesi ya da iflasın ertelenmesi nedeniyle işçilerin ücretleri Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanıyor. Rapora göre 2018 yılında Ücret Garanti Fonu'ndan 20 bin 865 kişiye toplam 81 milyon 27 bin lira verildi.

1.6 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

Rapora göre fondan yapılan bazı harcama kalemleri de şöyle: