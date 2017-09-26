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İşsizliğin boyutunu gözler önüne seren haber!

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi'ndeki okullarda hizmetli olarak çalışacak 135 kişinin belirleneceği mülakata 2.800 kişi başvurdu. Başvuruların içinden 808 kişi mülakata alındı. Kapılar açılıp mülakatın yapılacağı salona girmek isteyen işsizler izdihama neden oldu. 9 ay süre ile asgari ücretli çalışacak işçiler resmen iki aşamalı sınavdan geçti. İşsizliğin boyutları tekrar gözler önüne serildi

İşsizliğin boyutunu gözler önüne seren haber!

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi'ndeki okullarda hizmetli olarak çalışacak 135 kişinin belirleneceği mülakata 2.800 kişi başvurdu. Başvuruların içinden 808 kişi mülakata alındı. Kapılar açılıp mülakatın yapılacağı salona girmek isteyen işsizler izdihama neden oldu. 9 ay süre ile asgari ücretli çalışacak işçiler resmen iki aşamalı sınavdan geçti. İşsizliğin boyutları tekrar gözler önüne serildi

26 Eylül 2017 Salı 11:20
İşsizliğin boyutunu gözler önüne seren haber!
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ERZURUM Lisesi Konferans Salonu önüne sabahın erken saatlerinde gelen işsizler, uzun kuyruk oluşturdu. Büyük bir heyecan içinde mülakat saatini bekleyen işsizler, kapıların açılması ile birlikte içeri girmek için yarıştı. Kalabalık nedeniyle bazı kadınlar ezilme tehlikesi karşısında bağırarak tepkilerini gösterirken bazıları kalabalık içinde kaybolan ayakkabılarını aradı. Bu gelişmelerin utanç verici olduğunu belirten işsizler, “Mülakat 08.00’de olacaktı, 09.00’a ertelendi, saat 09.30’da salona aldılar. 130 kişinin alınacağı işe yüzlerce kişi müracaat etmiş. Millet perişan. İşsizliğe çözüm bulunması lazım. Bize de yazık günah” diye konuştu.

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‘HİÇ OLMAZSA 9 AY RAHATLARIZ’

Salona çocukları ile birlikte girebilen 3 çocuklu Ayşe- Serdar Kay çifti, yıllardır işsiz olduklarını bildirdi. Ayşe Kay, “Çocuklarımızın gelecekleri için iş bulup çalışmaya mecburuz. Evimiz kira, çocuklar okula gidiyor. Yiyecek, giyecek, yakacak lazım. İnşallah ikimizden biri iş bulur da hiç olmaza 9 ay çocuklar ve biraz olsun rahatlarız” dedi.

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1000 KİŞİLİK KADRO

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 1000 kişilik kadro tahsis edildiğini belirten İşkur Müdürü Recep Demir işe şunları söyledi. “İlçelerdeki okul sayısına göre kadro belirlendi. Müracaat edenler arasında bakanlığın belirlediği kriterlere göre önceliği iş bulma konusunda dezavantajlı olanlara öncelik veriliyor. Yakutiye İlçesi’ne alınacak 135 kişilik kadro için 2 bin 800 kişi müracaat etti. Kriterlere göre bu sayıyı 808’e indirdik. 2 Ekim’de iş başı yapacak işçiler 9 ay süreyle asgari ücretle çalışacak.”

DHA

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