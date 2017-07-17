'İşsizliğin azaltılması en önemli hedef olacak'

MALİYE Bakanı Ağbal, 'Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri' konulu bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, alınan tedbirlerin 2017 yılına etkisinin 11.9 milyar TL olduğunu kaydederek, bu maliyetin gelecek yıllarda azalacağını söyledi. Ağbal, alınan tedbirlerin kamu maliyesine etkisinin 2018 yılında 7.4 milyar TL'ye düşeceğini belirterek, “2019 yılında ise bu maliyet etkisi 6.9 milyar TL'ye doğru azalacak” diye konuştu.

'TÜRKİYE BÜYÜME DÖNGÜSÜNE GİRDİ'

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında ekonomide canlanmayı sağlamak üzere birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ağbal, “15 Temmuz sonrası ekonomide oluşan belirsizlik ve olumsuzlukları çok hızlı bir şekilde hükümet olarak arka arkaya değiştirdik ve beklentileri olumlu yönde etkiledik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde 2016 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme döngüsüne girmiş oldu” ifadelerini kullandı. Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2016 yılının 3. çeyreğinde 1.3 daralmış olmasına rağmen alınan tedbirler ile son çeyrekte güçlü bir toparlanma yakaladığını ve yüzde 5 oranında büyüdüğünü kaydetti.

'İNDİRİMLERİN OLUMLU GELİŞMESİ YAŞANIYOR'

Sektörel birçok düzenlemenin yapıldığını ifade eden Ağbal, mobilya sektöründe 2016 yılında satışların yüzde 9 azaldığını, 2017 yılı Şubat-Mayıs aylarında ise mobilya sektöründe satışların yüzde 23 oranında arttığını söyledi. Ağbal, “Sektörel vergi indirimlerinin çok net olumlu gelişmelerini yaşıyoruz. Temmuz 2016’da yüzde 6.7 daralan beyaz eşya sektöründe satışlar Şubat-Mayıs döneminde yüzde 35 oranında arttı. Bu son sektörel anlamda yaptığımız düzenlemelerin doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

'ŞUBAT, MART VE NİSAN'DA İŞSİZLİK DÜŞTÜ'

İssizlik oranlarıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığına değinen Ağbal, “Sevindiren bir istihdam verisini almış olduk. Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13’e kadar çıktıktan sonra Şubat, Mart ve Nisan'da işsizlik oranlarının aşağıya geldiğini görüyoruz. Ekonomiyle ilgili almış olduğumuz tüm kararlar istihdam artışını destekleyen önemli faktörler. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması hükümetimizin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edecek” diye konuştu. Ağbal, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 büyüyen yatırım harcamalarının, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.2 arttığını vurguladı.

'9 MİLYAR ALACAKTAN VAZGEÇTİK'

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir büyüme sergilediğine dikkati çeken Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ekonomide canlanmaya destek olmak amacıyla hükümet olarak bir karar almıştık. SGK’nın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin vatandaşlarımızın ödemesi gereken SGK primlerini yılın son çeyreğine ertelemiştik. Yaklaşık 9 milyar TL'lik bir alacaktan Ocak, Şubat ve Mart aylarında vazgeçtik. Bunları Eylül, Ekim ve Kasım aylarında tahsil edeceğiz. O yüzden ilk 6 ayda ortaya çıkan 25.2 milyar TL'lik bütçe açığını bu etki ile düşündüğümüzde bu düzenlemeyi yapmasaydık. Bu SGK primi etkileri olmasaydı o zaman bizim bütçe açığımız 16 milyar TL civarında olacaktı.”

'23,2 MİLYAR TL TAHSİLAT YAPILDI'

Öte yandan, özelleştirme gelirleri hakkında da bilgiler veren Ağbal, bu yıl itibarıyla 13 milyar TL olarak belirledikleri özelleştirme geliri hedefine baktıklarında, yılın ilk 6 ayında 5,8 milyar TL özelleştirme geliri elde ettiklerini söyledi. Ağbal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) ilişkin ise şunları kaydetti: “Varlık Fonu’na devredilen KİT’lerin 2016 yılına ilişkin temettü ödemelerinin merkezi yönetim bütçesi geliri olarak Hazine’ye aktarılmasına karar verdik. Bugüne kadar 567 milyon TL Hazine gelir kaydetti. Böylece temettü geliri merkezi bütçe geliri olarak bir katkı yapmış olacak.” 'Yeniden Yapılandırma Kanunu' ile toplam 23,2 milyar TL tahsilat yapıldığını bildiren Ağbal, toplamda 96,2 milyar TL bir kamu alacağını yapılandırmış olduklarını ve yıl sonuna kadar vergi artışı yapmayacaklarını belirtti.