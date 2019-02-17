İşsize çifte gelir! 3 bin 41 TL...

TÜRKİYE'de işsiz kalanlar 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle aylık 3 bin 41 liraya varan gelir elde edilebiliyor. İşsizlik maaşı işsiz kalanlar için önemli bir garanti konumunda. İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 15 lira 59 kuruş, en yüksek de 2 bin 31 lira 19 kuruş ödeniyor. İşsiz kalanlar, İşkur'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları'na katılırsa ikinci bir ödeme alabiliyor. Bu programlara başvuran kişiler bu yıl günlük 38,85 lira alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 10 lira 10 kuruşu buluyor. İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

KAYNAK: TAKVİM