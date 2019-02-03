İşsiz sayısı 4 milyona dayandı: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verilerine göre, Türkiye'de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine ulaştı. İşsizlik son 6 aydaki kesintisiz yükselişini sürdürerek, son 19 ayın zirvesine çıkmış oldu. İşsizlik verilerine ilişkin en çarpıcı tablo ise kadın ve genç işsizliğinde ortaya çıkıyor. İşsizlik oranını yaklaşık 3.5 puan aşan kadın işsizliği, Ekim 2018'de yüzde 14.7'ye yükseldi. Genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 27.9'a çıktı. Gençlerin işsizlik sorunu da aynı kadın işsizliği gibi artış eğiliminde. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22.3 olurken, ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise yüzde 24.7 ile rekor seviyeye çıktı. DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a konuşan Yurtsever ailesinin hikayesi, Türkiye'de giderek büyüyen işsizlik sorunu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne seriyor. Tuzla'da yaşayan Bülent Yurtsever, son dönemde işten çıkarılan kişilerden biri. Hiç kimsenin asgari ücretle geçinemeyeceğini söyleyen Yurtsever, "Et alamıyoruz, et alırsak bakliyat alamıyoruz. Salçayı bile bakkala yazdırdığımız durumlar oluyor" dedi. Eşinin de bir fabrikada işçi olduğunu söyleyen Yurtsever, "Onun maaşıyla geçiniyoruz. Geçim sıkıntısının üst seviyesine çıkacağız, artık kredi mi çekeceğiz, kredi kartına mı dayanacağız, onu zaman gösterecek" diye konuştu.