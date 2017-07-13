İsrail gazının yolu Türkiye’den geçecek

TÜRKİYE, Avrupa’nın enerji köprüsü olmaya hazırlanıyor. Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi, enerjide dev işbirliğinin önünü açtı. İsrail’in Doğu Akdeniz kıyılarında keşfettiği yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktaracak boru hattı anlaşmasının bu yıl imzalanması bekleniyor.

Enerji sektöründe taşları yerinden oynatacak hamlenin müjdesi İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’nden geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile İstanbul’da bir araya geldi.

Bakan Albayrak’ın Steinitz ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki enerji projeleri ele alınırken, en önemli gündem maddesini İsrail’in keşfettiği zengin gazın Türkiye üzerinden Avrupa gönderilmesi oluşturdu.

Proje hızlandırılacak

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirterek, “Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik” dedi.

Bölgede enerji ile ilgili gelişmelerin hızlı bir şekilde değiştiğini bildiren Steinitz, Doğu Akdeniz’de keşfedilen önemli doğalgaz rezervinin bunun bir örneği olduğunu ifade etti.

İsrail’in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır’ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda rezervi bulunduğunu aktardı.

Steinitz, Batı Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını Rusya ve Kuzey Denizi’ndeki kaynaklardan karşıladığını ve Kuzey Denizi’ndeki kaynakların tükenme aşamasına geldiğini belirterek, “Bölgedeki doğalgaz üretiminde ciddi bir düşüş bekleniyor” dedi.

Doğu Akdeniz öne çıktı

Bu gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz’deki keşiflerin öneminin arttığına dikkati çeken Steinitz, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi’ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz’in alacağına inanıyoruz. Avrupa, Doğu Akdeniz’den doğalgaz alacak ve bu bölge güvenilir bir kaynak haline gelecek. İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Hem Türkiye’nin iç tüketimi hem de Avrupa’ya doğalgaz iletim için İsrail’den Türkiye’ye uzanan bir boru hattı döşemek istiyoruz. Diğeri de Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya’ya uzanacak olan boru hattı. İtalyan hükümeti, bu projenin kendileri için en yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu açıkladı. Bizim önceliğimizi sorarsanız, ben iki projeyi de çok önemli görüyorum.”

Albayrak’ı İsrail’e davet etti

Yuval Steinitz, iki boru hattını değerlendirmek için yeterli miktarda doğalgaz kaynağına sahip olduklarını belirterek, “Türk mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya çalışmaya karar verdik. Umarım, Sayın Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail’e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur” dedi. Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

3 trilyon metreküplük rezerv

- İsrail, ‘Leviathan ve Tamar’ deniz bölgesinde şimdiye kadar 900 milyar metreküp doğalgaz keşfetti.

- Doğu Akdeniz’de 2.2 trilyon metreküp daha rezerv olduğunu tahmin ediliyor. İsrail böylece 3 trilyon metreküp doğalgaza erişmiş olacak.

- İsrail’den Türkiye’ye uzanan bir boru hattı döşenmesi planlanıyor. Doğu Akdeniz Boru Hattı da doğalgaz Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya’ya uzanacak.

- 2 bin 200 km uzunluğundaki Doğu Akdeniz Boru Hattı’nın 6 milyar dolara malolması ve 2025’te bitmesi hedefleniyor.