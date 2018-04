'İsrafın önüne geçmeliyiz'

PALANDÖKEN, "Bunun için de yapılması gereken israfı önlemek için yeni bir seferberlik başlatmalıyız. Ülkemizde yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Bu çok büyük bir israf. Herkes tüketebileceği kadar gıdayı almalı. Bir ekmeği çöpe atarken buğdayın tarlaya ekilmesinden, ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar geçen tüm süreçleri iyi hesaplamalıyız. İsrafı ne kadar düşürürsek fiyatlar da o kadar aşağı gelir. İsraf edilen her gıdada aç insanların hakkı olduğu unutulmamalı" dedi.

'SADECE PARAMIZ DEĞİL EMEĞİMİZ İSRAF OLUYOR'

Gıda israfıyla yalnızca paramızın değil verilen emeğin de israf edildiğini söyleyen Palandöken, "Yapılan araştırmalara göre yılda 1,8 milyar ekmek çöpe atılıyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından düzenlenen kampanyalar sayesinde günde 1 milyon 50 bin adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. Ancak bu tasarruf yeterli değil. Çünkü bu tasarrufa rağmen her gün 5 milyona yakın ekmek halen israf ediliyor. Ekmek israfını önlemek için yapılan çalışmaları desteklerken bu konuda seferberlik ilan edilmesi gerekir. İsraf edilen ekmeğin parasıyla ülkemizde her yıl 60 hastane ve 120 okul yapılabilir. Ekmeğin hem üretim hem de tüketim aşamasındaki israfını önlemek için oluşturulan toplumsal duyarlılık daha da geliştirilmeli” diye konuştu.

'SOFRAYA GELMEDEN İSRAF EDİLİYOR'

Sebze ve meyvelerin ise dörtte birinin daha sofraya gelmeden israf edildiğini belirten Palandöken, "Yapılan tüm çalışmalara ve alınan tüm önlemlere rağmen gıda israfının önüne geçilemiyor. Tonlarca yaş sebze ve meyve üretim ve tüketim aşamasında çöpe gidiyor. İsraf edilen gıdanın maliyeti, üreticinin, satıcının ve tüketicinin cebinden çıkıyor. Gıda israfını üretim ve tüketim aşamasında önlemek için herkese büyük görev düşüyor. Okul sıralarından başlayarak çocuklarımıza israftan kaçınmalarını ve tasarrufu en iyi şekilde öğretmeliyiz. Herkesin yiyebileceği kadar gıda ürünü satın alması gerektiğini etkili kamu spotları ile vatandaşlara anlatmalıyız. Gıda israfının önüne geçmek için yılda bir kez düzenlenen kampanyalar maalesef yeterli bilinç oluşturmuyor. 365 gün israfla mücadele edilmeli. Ülkemizde yürütülen israfla mücadele seferberliğine toplumun tüm kesimleri ortaklaşa destek vermeliyiz. Ancak bu şekilde gıda israfının önüne geçebiliriz" diye konuştu.