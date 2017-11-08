'İşler yolunda'

ELVAN, "Sanayi üretimi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 10,4 artış göstermiştir. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bu oran, sanayicilerimizin yoluna emin adımlarla devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olmuştur. Reel sektörde işler yolunda gitmekte, göstergeler de bunu teyit etmektedir" dedi.

‘ARTIŞ BEKLENENİN ÜZERİNDE’

Sanayi üretimi piyasasında beklenenden daha fazla bir artış olduğunu söyleyen Elvan, “Sanayi üretiminde sektörlere yayılan dengeli bir üretim artışı gözlenmektedir. Nitekim alt sektörlere bakıldığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya imalatı yüzde 66,3, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 36,5, gıda ürünleri imalatı yüzde 14,5, motorlu kara taşıtı imalatı ise yüzde 12,2 artış göstermiştir. Ayrıca, sermaye malı üretimi yüzde 10,9 artış göstererek, sanayi üretimine yönelik yatırımların sürdüğünü ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

‘SON YILLARIN EN YÜKSEK DEĞERLERİNE ULAŞTIK’

Eylül ayında yurtiçi üretim ve talep göstergelerinin sanayi üretiminde kaydedilen artışı destekler nitelikte olduğuna dikkat çeken Elvan, "Kapasite Kullanım Oranı yüzde 79 ve Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yüzde 53,5 gerçekleşerek son yılların en yüksek değerlerine ulaşmıştır. Aynı dönemde, perakende ticarette ciro endeksi yüzde 11,3, elektrik üretimi yüzde 14,1, otomobil üretimi yüzde 13,3 ve beyaz eşya üretimi yüzde 14,7 oranında artmıştır. Bu veriler önümüzdeki dönemde özel kesim yatırımları için de olumlu sinyaller vermektedir. Ekonomik göstergelerdeki gelişmeler büyüme oranlarını da yukarı yönlü etkileyecektir. 2017’nin üçüncü çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme oranını görmemiz buna bağlı olarak yıl sonunda da yüzde 5,5’in üstünde bir büyüme yakalamamız sürpriz olmayacaktır" dedi.