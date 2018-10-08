İŞKUR yurt dışına göndermek üzere 2 bin dolar maaşla personel arıyor

HÜKÜMETİN 1.5 milyon kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırlarını aştı. Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK ÜLKELER

2 bin dolar maaşla yurt dışı işçi ilanlarına ilgi üst düzeyde. İŞKUR üzerinden yayımlanan yurt dışı personel alım ilanları 7 farklı ülkeyi içeriyor. Personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Irak yer alıyor. İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor.

KALİFİYELİ ELEMAN ARANIYOR

İŞKUR yurt dışı ilanlarında genel olarak kalifiye eleman aranıyor. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi meslek dalları başı çekerken; elektrikçi, kaynakçı, inşaatçı gibi meslek dalları da bunların arasında bulunuyor.

ALMANYA'DA KAZANÇ 3 BİN 700 EUROYU BULABİLİYOR

Almanya için yayımlanan iş ilanları arasında makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya için yayımlanan ilanlarda freeziciler, tornacılar, çatı kaplamacılar, tekniker, mühendis, kaynak, doğramacı, elektirikçiler, makineciler, tesviyeciler, marangoz, yalıtım, boru tesisatı, bilgi işlem, çini döşeme, hasta bakıcı, hemşire, ağaç işleri gibi meslek grupları yer alıyor. Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu bulabiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN İNGİLİZCE BİLEN PERSONEL ARIYOR

Kuveyt için yayımlanan ilanda aşçı, Libya için yayımlanan ilanda alçı sıva boya ustası, elektrik ustası, duvar ustası, kalıp ve tesisat ustası, Suudi Arabistan için ise İngilizce bilen mühendislere, teknikerlere, formenlere ve laboratuvar ve kalite kontrol yöneticisi aranıyor.

DETAYLAR İŞKUR'UN SİTESİNDE

İlanlarda yer alan meslek grupları için belirli başvuru şartları bulunmuyor. Koşullar alım yapacak firma tarafından belirleniyor. İŞKUR'da yayınlanan personel ilanları ile ilgili tüm detaylar İŞKUR'un sitesinde yer alıyor.